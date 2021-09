Weinig meldingen van ernstige complicaties na vaccinatie

Suriname is op 23 februari 2021, gestart met de COVID-19-vaccinatiecampagne. Inmiddels zijn er vanaf de start in februari t/m 8 september, in totaal 359.172 vaccinaties gezet. In totaal zijn 150.035 volledig (2 doses) gevaccineerd. 59.102 hebben reeds hun eerste prikje gehad. Met minimaal 1 dosis zijn 189.125 personen gevaccineerd met AstraZeneca, met Moderna 480 personen, met Pfizer 6.512 en met Sinopharm 13.020 personen. Volledig gevaccineerd met AstraZeneca zijn 139.474 personen, met Moderna 178, Pfizer 15 en Sinopharm 10.368 personen. Dit deelde Lycke Woittiez, internist en infectioloog, gisteren mee op een COVID-19-persconferentie. Volgens Woittiez worden alle ongewenste gebeurtenissen na vaccinatie geregistreerd. ‘’Er is weinig melding gemaakt van ernstige complicaties na vaccinatie’’, stelde Woittiez.

De meldingen worden gedaan door artsen en mensen die gevaccineerd zijn. Mensen nemen telefonisch contact op of sturen een bericht. Wanneer een persoon de arts bezoekt en de arts denkt dat de klacht een relatie kan hebben met het vaccin, maakt de arts een melding. “Bij alles wat gemeld wordt wat potentieel ernstig zou kunnen zijn, wordt onderzoek gedaan naar de relatie tussen de vaccinatie en de opname. We hebben meldingen gehad van 0,1-0,3% van het aantal gevaccineerden. Het gaat om milde bijwerkingen bij alle vaccins zoals hoofdpijn, koorts en koude rillingen, lichaamspijn, duizeligheid, pijn op de injectieplaats, misselijkheid en braken en vermoeidheid. Er zijn veel meer mensen, maar mensen weten al dat deze klachten gaan komen en melden die niet. Dat is niet zo erg, omdat de klachten vanzelf over gaan”, zei Woittiez.

Voor de vroege herkenning van ernstige problemen is een observatiesysteem opgezet waarbij alle Spoed Eisende Hulp bezoeken, alle ziekenhuisopnames en overlijdens binnen drie maanden na vaccinatie door een team worden onderzocht.

“Er zijn al 300.000 vaccins toegediend en sinds februari zijn er 2200 meldingen van bijwerkingen en 98 potentieel ernstige bijwerkingen binnengekomen. De belangrijkste redenen voor een melding waren allergische reactie waarvoor SEH-bezoek nodig was en ziekenhuisopname voor welke oorzaak dan ook”, stelde Woittiez. Zij gaf aan, dat er een geval van overlijden is genoteerd dat mogelijk gerelateerd is aan vaccinatie. Het ging om een zogenaamde combinatie van lage bloedplaatjes en trombose bij de patiënt.

Ten aanzien van de ziekenhuisopnames gaf Woittiez aan, dat van 1 augustus tot 5 september van het aantal personen dat opgenomen is in het ziekenhuis, 16 volledig zijn gevaccineerd, 40 gedeeltelijk gevaccineerd en 379 niet gevaccineerd. Bernardo Panka, internist-intensivist tevens lid en woordvoeder van het Outbreak Management Team, zei dat de druk op de ziekenhuizen enorm is toegenomen en dat als de trend van het hoge aantal besmettingen en ziekenhuisopnames zich verder voortzet, er een groot probleem zal ontstaan, waarbij het niet meer mogelijk zal zijn om patiënten op te nemen. “Er is een tekort aan ziekenhuisbedden, medicamenten, medisch personeel. Het is belangrijk dat dit traject niet voortgezet wordt, maar dat hebben we voor een belangrijk deel zelf in eigen hand”, stede Panka.

De algemene covid-zorg voor patiënten die niet intensive care behoeftig zijn, wordt in het Wanica ziekenhuis en het ’s Lands hospitaal verleend. Intensive care zorg wordt in het Academisch Ziekenhuis en ’s Lands Hospitaal aangeboden. “De situatie is zo dat we een groot aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuis opnames niet het hoofd zullen kunnen bieden, dus we moeten de maatregelen in acht nemen en belangrijker nog ons laten vaccinaren, omdat dat wapen is om niet ernstig ziek te worden”, aldus Panka.

-door Priscilla Kia-