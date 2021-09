VEEHOUDERSMIGRATIE?

President Chandrikapersad Santokhi heeft kort na zijn aankomst in Nederland voor een officieel bezoek, gesuggereerd dat Nederlandse veehouders die gedwongen zullen worden hun bedrijven te verkleinen en of op te doeken, naar Suriname kunnen komen en hier grote veebedrijven, zouden kunnen opzetten. Het is al enige tijd bekend dat stikstof-oxiden schadelijk zijn voor mens en milieu. Veebedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan teveel stikstofdioxiden in het Nederlandse milieu en daar moeten maatregelen tegen getroffen worden. Wat stikstofdioxiden zijn en wat voor nadelige effecten die hebben, drukken wij ook in deze editie af. En omdat Nederland de hoeveelheid geproduceerde stikstofdioxiden wenst terug te dringen, zullen er minder veehouderijen in Nederland moeten zijn. Dit houdt in minder boerderijen met koeien en dat betekent, dat men zal moeten verhuizen naar andere landen waar het stikstofprobleem minder erg is, of de veehouder zal zijn onderneming geheel moeten opdoeken. Er zijn reeds plannen uitgelekt die tot gevolg moeten hebben dat bepaalde grote landerijen worden onteigend, natuurlijk tegen een enorme vergoeding vanwege de Nederlandse staat. Nederlandse veehouders zijn zich bewust van deze zaak en zullen moeten meewerken. Onze president, die vermoedelijk weinig kennis heeft van de landbouw en veeteelt, heeft om nog onduidelijke reden, een aanbod gedaan aan de Nederlandse boeren met veel koeien, naar Suriname te komen. Santokhi dient alvast te weten dat bijvoorbeeld het Nederlandse melkvee, niet naar Suriname zal kunnen worden overgebracht, omdat deze dieren niet bestand zijn tegen ons warme klimaat. Ons staatshoofd dient te weten dat er destijds op ‘s Lands Boerderij, genoeg ervaring werd opgedaan met melkvee uit Europa en men genoodzaakt was deze dieren te laten kruisen met vee dat veel beter bestand is tegen onze klimatologische omstandigheden. Nederlands vee overbrengen naar Suriname, is daarom een onverstandige onderneming en niet werkbaar. Dit weet men in Nederland onder de agrariërs ook heel goed. En als er toch nog belangstelling zou zijn bij de Nederlandse veehouders uit Nederland te vertrekken, dan kijkt men zeker naar de politieke, financieel-economische en sociale situatie, waarin het land verkeert. Ook kijkt men naar het investeringsklimaat en wat voor incentives een overheid te bieden heeft. Hoe zit het vervolgens met de afzet van de landbouw- en veeteeltprodcuten en hoe snel zal de overheid in staat zijn goede en bruikbare arealen, ter beschikking te stellen? Ook de kosten die voor ontbossing moeten worden gemaakt, moet men zeer nauwkeurig in ogenschouw nemen. De Nederlandse veehouder zal, indien hij geïnteresseerd geraakt in het aanbod van de Surinaamse president, zich zeker eerst komen oriënteren, alvorens hij er maar over piekert, hierheen te komen. Ook dient de Surinaamse president te begrijpen dat in Duitsland, het buurland van Nederland, er nog voldoende ruimte is om nieuwe en gezonde landerijen te verkrijgen. De Nederlandse boer met veel koeien en land, zal daar zeker eerst naar kijken, alvorens Suriname ook maar een blik te vergunnen. Wij denken daarom dat het aanbod van onze president, bij een aanbod zal blijven. Suriname heeft namelijk nog heel veel werk om zich weer aantrekkelijk in het buitenland te maken, na zoveel jaren van afbraak door de vorige machthebbers.

Wat is stikstof?

De lucht om ons heen bestaat voor 80 procent uit stikstof. Het is een kleur- en reukloos gas, dat van zichzelf niet schadelijk is voor mens en milieu. Het is een belangrijke voedingsstof voor planten en wordt dan ook veel gebruikt in meststoffen. Maar er zijn ook verbindingen van stikstof in de lucht die wel schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Dit zijn stikstofoxiden (NOx, een verbinding van stikstof en zuurstof) en ammoniak (NH3, een verbinding van stikstof en waterstof). De hoeveelheid stikstofoxiden en ammoniak in de lucht heet ‘concentratie’.

Stikstofoxiden (NOx) komen vooral in de lucht terecht door uitlaatgassen van het verkeer en de uitstoot van ammoniak ontstaat wanneer stikstof verbinding maakt met waterstof afkomstig van industrie. Ammoniak (NH3) komt met name van dieren in de veeteelt. Een klein deel komt uit overige bronnen zoals industrie, de bouw en het verkeer. Boeren gebruiken mest van dieren en kunstmest om hun land te bemesten. Een deel van die mest verdampt als ammoniak en komt zo in de lucht.

Om de zogenaamde ‘stikstofproblematiek’ goed te begrijpen, zijn drie termen belangrijk: concentratie, emissie en depositie.

Is stikstof schadelijk?

Grote hoeveelheden stikstoffen in de lucht en in de bodem brengen schade toe aan mens en milieu. Ze hebben een slecht effect op de biodiversiteit. Sommige planten gaan er namelijk extra hard door groeien, bijvoorbeeld grassen en brandnetels. Kwetsbare planten worden daardoor verdrongen en de insecten, vogels en andere dieren die van die planten afhankelijk zijn, verdwijnen dan ook. Bovendien verzuurt ammoniak de grond, waardoor belangrijke mineralen als calcium, kalium en magnesium oplossen en wegspoelen.

Ook voor de mens zijn er directe schadelijke gevolgen: stikstofoxiden zijn namelijk een belangrijke veroorzaker van fijnstof en smog.