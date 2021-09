Besmettingen nog altijd hoger dan 10%

COVID-19-situatie nu zeer verontrustend

Suriname heeft sinds begin augustus, te maken met een vierde coronagolf. Volgens de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, neemt de druk op het zorgpersoneel hierdoor toe, terwijl de handhaving van de coronamaatregelen achterblijft. In het kader van de recente covid-ontwikkelingen in Suriname, de kritieke situatie in de ziekenhuizen en de enorme toename van besmettingen, zal er vandaag na lange tijd, weer een persconferentie van de overheid worden gehouden, inzake de covid-ontwikkelingen. Suriname heeft de afgelopen dagen te maken met een notering van positieve tests van rond de 50 procent. De zaak is momenteel zo verontrustend geworden, dat er volgens verwachting, een aantal verscherpingen in de maatregelen zal worden afgekondigd.

Een recordaantal mensen, is gisteren positief getest op het coronavirus. Maar liefst 502 personen werden positief bevonden. Nooit eerder, zijn zoveel mensen op één dag positief getest. Er werden 1.037 swabs afgenomen. Hiervan waren 535 negatief. Van de geteste mensen is 48,4% positief. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) haar cijfer voor een situatie van normalisering is minder dan 10 procent positieve coronatests. Ter vergelijking: het aandeel positieve tests in Nederland was eind augustus 12,9 procent. 3 personen zijn in ons land overleden aan de gevolgen van COVID-19. In het Academisch Ziekenhuis Paramaribo zijn 2 patiënten overleden en 1 persoon heeft het niet gehaald in het Regionaal Ziekenhuis Wanica. Alleen deze maand al zijn 25 personen overleden aan COVID-19. In totaal zijn in Suriname 746 mensen gestorven aan deze zeer besmettelijke ziekte. Op diverse Intensive Care Units worden 14 personen behandeld. In de zorginstellingen zijn 103 patiënten opgenomen. Zeven van hen zijn volledig gevaccineerd. 2.254 geïnfecteerden zijn in thuisisolatie. 114 personen zijn genezen verklaard.

De COVID-19-persconferentie vandaag vangt aan om 18.00u. Hierbij zitten aan: Bernardo Panka, internist-intensivist, lid OMT en woordvoerder, Claudia Redan, algemeen directeur AZP en lid OMT, Lycke Woittiesz, internist-infectioloog, Soenita Nannan Panday-Gopisingh, medisch directeur ‘s Lands Hospitaal, voorzitter Stuurgroep Covid Communicatie en vertegenwoordigster van de Vereniging van Medici.