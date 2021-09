‘Afschaffen visumplicht voor Suriname, aangelegenheid van Europese Commissie’

President Chandrikapersad Santokhi heeft gisteren tijdens een persconferentie in Nederland verklaard, dat visumvrij reizen wel op de agenda was geplaatst bij het overleg met premier Mark Rutte. Beide landen zijn volgens Santokhi, voorstander dat mensen inderdaad visumvrij moeten kunnen reizen. Premier Rutte zei echter, dat Nederland het wel eens is met het voorstel van Suriname om visumvrij te kunnen reizen, maar dat de Europese Commissie dit vervolgens zal moeten beoordelen. Nederland ligt in het Schengengebied waarvoor een Schengenvisum nodig is. Rutte haalde daarbij aan, dat Nederland niet de bevoegdheid heeft aan Surinamers toestemming te verlenen, visumvrij te reizen naar Nederland. Volgens Rutte is het afschaffen van de visumplicht voor Suriname, een aangelegenheid van de Europese Commissie. “Het is niet een besluit dat Nederland alleen kan nemen. Het is een bevoegdheid van de Europese Commissie. Maar wij zullen helpen kijken wat er nodig is om de vervolgstappen te kunnen zetten”, stelde Rutte.

Als Santokhi benadrukte, dat Suriname ook eerst de randvoorwaarden in orde moeten maken, zodat het voorstel van Suriname ondersteund door Nederland, binnengebracht kan worden in de Europese Commissie. Hierna zal de Europese Commissie dan beslissen of Surinamers, wel of niet visumvrij naar Nederland kunnen reizen. “De randvoorwaarden zijn onder meer het hebben van een biometrisch paspoort, waarvoor er nog een wet moet komen en andere zaken die dan ook met elkaar zijn afgesproken. Dit zal echter nog enkele maanden duren, alvorens die gerealiseerd zijn”, aldus Santokhi.