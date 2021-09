Donatie Newmont zal dienstverlening binnenland continueren

‘Vaccinatiebereidheid komt mondjesmaat op gang’

Newmont Suriname heeft gisteren een ambulance, vijftien zuurstofcilinders en twee koelkasten voor de opslag van vaccins, aan de Medische Zending Primary Health Care (MZ) gedoneerd. De goederen zijn bekostigd uit het COVID-19 Fonds van Newmont dat is bedoeld om medische instellingen, lokale gemeenschappen en de overheid te helpen in de strijd tegen COVID-19. MZ-directeur Herman Jintie, zegt tegenover de krant, dat de MZ met deze overhandiging de gezondheidzorg in het binnenland zal continueren. ‘’In de dienstverlening van de Medische Zending hebben we natuurlijk ruimte om projecten in te dienen bij verschillende donateurs. Newmont heeft ons toen aangegeven, dat indien we iets nodig hebben, aan de bel kunnen trekken. Deze donatie zal de Medische Zending helpen om de dienstverleningen in het binnenland te continueren”, aldus Jintie.

Met de donatie van Newmont kan de gezondheidzorg in het binnenland volgens Jintie, niet alleen gecontinueerd, maar ook gegarandeerd worden. Jintie zegt, dat er nu gegarandeerd kan worden, dat de vaccins op de juiste wijze bewaard worden. ‘’Dan gaat het niet alleen om het covid-vaccin, maar ook alle andere vaccins die we gebruiken bij de moeder- en kindzorg of de andere vaccins van de Medische Zending. De koelfaciliteiten geven de mogelijkheid dat vaccins ook in het binnenland, goed bewaard kunnen worden.” Dankzij de koelfaciliteiten hoeven vaccins volgens Jintie, niet speciaal in Paramaribo opgeslagen te worden. “Met het hebben van vaccinkoelkasten in het binnenland, bieden we de garantie dat de vaccins in goede kwalitatieve condities zullen zijn.’’

Vaccinatiebereidheid binnenland

Jintie zegt, dat de vaccinatiebereidheid in het binnenland niet veel verschilt van die in Paramaribo.

‘’Ook de mensen in het binnenland hebben informatie over de verschillende vaccins nodig. De Medische Zending heeft ook in haar campagne gezegd: ‘Geen vaccinatie zonder informatie’, dus we zijn op weg de mensen te informeren wat de voordelen van het vaccineren zijn en geven informatie over de verschillende vaccins die in Suriname te verkrijgen zijn.”

Hoewel de Medische Zending nog niet alle gebieden is geweest, zegt Jintie dat ze bezig is het personeel te trainen. ‘’In eerste instantie moeten ze voldoende getraind zijn om de vragen die er zijn, te kunnen beantwoorden. Ten tweede moeten ze ook in staat zijn vaccinaties te zetten. Inmiddels zijn deze training al in afrondende fase en zijn we gelijk gestart de gemeenschap te informeren.” Jintie zegt, dat het infomeren van de gemeenschap aldaar een heel proces is, omdat de mensen goed moeten begrijpen wat vaccinatie inhoudt alvorens ze zich laten inenten. ‘’We zijn op schema, maar je kunt niet op stel en sprong mensen vaccineren. De mensen moeten goed geïnformeerd worden en daarmee zijn we nu bezig”, aldus Jintie.

door Orsilia Dinge