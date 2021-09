BiZa en dc’s werken aan verbeterde verkiezingen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) werkt samen met de distritscommissarissen (dc’s) aan verbeterde verkiezingen voor 2025. BiZa-directeur Mohamed Eskak, zei afgelopen dinsdag in het tv-programma In de Branding, dat het ministerie streeft naar ‘’professionelere verkiezingen’’.

Het ministerie heeft intussen twee bijeenkomsten gehouden met de dc’s van de verschillende districten om naar de verkiezingen te kijken en na te gaan hoe verandering te brengen in een aantal zaken. Volgens Eskak zijn de bijeenkomsten naar tevredenheid verlopen, omdat nu specifiek de wettelijke taken van de dc’s aan hen zijn doorgeven alsook de ondersteunende taken die zij aan het ministerie moeten geven als voorzitters van de hoofdstembureaus.

“Voor de goede gang naar de verkiezingen van 2025, is het belangrijk dat we alle verkiezingsorganen voorzien van voldoende informatie en training. Er is veel waarin verandering gebracht moet worden. Rekening houdende met covid, zijn we vroeg begonnen met het traject. Met covid als uitdaging zijn we vroeg gestart om zaken die in het verleden als negatief zijn ervaren, te identificeren en samen te zoeken naar een praktische oplossing”, stelde Eskak. De activiteiten hebben nu twee doelstellingen: de stafleden van de districtscommissariaten en de dc’s voorbereiden op de taken als dc en als hoofd van het hoofdstembureau.

Er is nu een risicomanagementplan dat ingebouwd moet worden in alle activiteiten vanwege de covid-pandemie. “We willen een verandering in de tijden van beschikbaarstelling van middelen om de verkiezingen goed te kunnen organiseren”, aldus Eskak.

Dc Mohamedsafiek Radjab van Commewijne gaf aan, dat het gedeelte van stembrieven die niet bezorgd of besteld zijn, onderzocht moet worden. Ook het knelpunt betreffende de werving van personeelsleden moet opgelost worden. Radjab is van mening, dat er vroegtijdig gerapporteerd moet worden en dat er gekeken moet worden naar de haalbaarheid alvorens mensen geplaatst worden op de posten. “Het is gebeurd dat stembureauvoorzitters geen eenduidig beleid hadden.

Alle stembureauvoorzitters moeten één beleid hebben. Bij de afgelopen verkiezingen waren er stembureaus waar een begeleider mee mocht en bij andere bureaus mocht dat niet”, haalde Radjab aan. Bij de komende verkiezingen dienen volgens hem, ook niet steeds dezelfde mensen de oproepingskaarten te bezorgen.

Volgens Radjab moet een ander team de kaarten bezorgen als het eerste team de persoon niet thuis heeft aangetroffen. “Ik geef een voorbeeld van Paramaribo waar mensen de persoon niet thuis hebben aangetroffen en gewoon een aantekening maken dat de persoon is overleden, terwijl een ander team de persoon wel aantreft. Er moet grote verandering komen bij het turven, want de mensen vallen in slaap. Ik stel voor dat de mensen die turven, vooral de rr-leden later op de dag aanmelden en niet om vijf uur meekomen met het team. Het duurt uren voordat de telling begint en als mens ga je slaap krijgen”, aldus Radjab.