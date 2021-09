DERDE EN VIERDE GOLF

Suriname is er, zoals de zaken er nu voor staan, niet in geslaagd de derde golf van COVID-19-besmettingen onder controle te krijgen en wordt nu zeer vermoedelijk, gezien het grote aantal nieuwe besmettingen op dagbasis, in een vierde golf geduwd. Er zijn heel nadrukkelijke aanwijzingen, dat het zwaar toegenomen aantal besmettingen op dagbasis, te wijten is aan de COVID-19-virusmutatie genaamd Delta, die afkomstig is uit India. De zaak is momenteel zo verontrustend, dat de overheid morgen een spoedpersconferentie heeft belegd en het ligt in de lijn der verwachtingen, dat er een aantal verscherpingen in de maatregelen zal worden afgekondigd. Dat de besmettingen nu wederom sterk toenemen, komt grotendeels door de onhebbelijkheid, koppigheid en het weigeren van velen zich aan de MoHaNa-protocollen te houden. Ook het voortdurend willen blijven feesten in stad en district, maakt dat COVID-19, de Varianten P1 en nu Delta, vrij spel hebben. Er vallen dagelijks doden en toch denken nog veel te veel lieden in dit land, dat COVID 19 hen niet zal kunnen deren. De overheid roept de mensen dagelijks op, zich te komen vaccineren, omdat de immunisering de enige methode is om een eventuele besmetting de baas te kunnen blijven. En toch zijn er nog steeds mensen in voornamelijk de districten, die steevast weigeren zich te laten vaccineren. Er zijn zelfs dwazen die lopen te verkondigen, dat COVID-19 en zijn varianten niet bestaan en dat het een complot van het rijke westen betreft, anderen door middel van vaccinaties te vergiftigen en of doden. Deze valse profeten vertikken het te vermelden, dat in het rijke westen er volop gevaccineerd is en nog steeds wordt. Wat zeer stuitend en afkeurenswaardig is, is dat men in bepaalde districten tegen alle verboden in, gewoon door blijft feesten. Familiefeesten en grote evenementen worden gewoon georganiseerd en gehouden en de DC doet alsof zijn neus bloedt. Wat deze dwazen niet beseffen, is dat ze ruimte bieden voor het ontstaan van een nieuwe variant van het virus, die veel gevaarlijker zou kunnen zijn dan de reeds bekende varianten. Ook brengen deze onverantwoordelijke dwazen nog veel meer mensen in gevaar, omdat het reeds bewezen is, dat COVID-19 van mens op mens wordt overgebracht. De overheid streeft naar een 70 procent minimale immunisatie van de Surinaamse samenleving om COVID-19 inclusief de mutanten, de baas te worden. Maar zonder de medewerking van bepaalde districtsbewoners, die dwars blijven liggen, zal die 70 procent niet gehaald worden en zal COVID-19 dit land voorlopig niet verlaten en zullen er besmettingen en doden aanhoudend genoteerd worden. Ook het zorgsysteem zal dan nog geruime tijd onder grote druk blijven staan. De overheid zal daarom gedwongen zijn, wederom stringente maatregelen af te kondigen en het vaccineren moeten intensiveren voor degenen die wel beschermd willen worden en blijven. Het is intriest dat er nog steeds mensen zijn die denken het allemaal beter te weten dan de wetenschap en zichzelf en anderen, in gevaar blijven brengen.