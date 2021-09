Aantal covid-besmettingen blijft toenemen in Nickerie

Reeds twee weken is er wederom een stijgende trend van COVID-19 positieve gevallen in Nickerie te bespeuren. Rada Ramjatan, arts en coördinator van het COVID-19 Team Nickerie, tevens rayoncoördinator van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) in het westen, roept de gemeenschap op zich te houden aan de MoHanA-maatregelen.

Ook de mensen die volledig zijn gevaccineerd wordt gevraagd zich te houden aan de MoHanA-protocollen. De toename van het aantal positieve gevallen baart het COVID-19 Team Nickerie grote zorgen. Door de coördinator van het COVID-19 Team te Nickerie is begin vorige week het besluit genomen, alle actieve positieve gevallen in gecontroleerde isolatie te laten opnemen in het Mungra Medisch Centrum (MMC), totdat de personen uit de infectieuze fase zijn. Dit heeft ertoe geleid, dat er in de isolatieruimte van het MMC, nu geen plek meer is voor nieuwe gevallen.

2 mensen overleden aan Covid; Ruim 50% positief.

Twee personen zijn in het afgelopen etmaal thuis overleden aan de gevolgen van COVID-19. Deze maand zijn al 19 personen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. In totaal zijn in Suriname nu reeds 740 mensen gestorven aan deze zeer besmettelijke ziekte. 157 personen werden positief getest op het coronavirus. Van de 311 swabs die werden afgenomen, zijn 154 negatief bevonden. Van de geteste mensen is 50.5% positief. Dit percentage blijft hoog. In 5 dagen tijd werden 1.719 personen positief bevonden. Op diverse Intensive Care Units worden 15 zieken behandeld. In de zorginstellingen zijn 95 patiënten opgenomen. 1.931 geïnfecteerden zijn in thuisisolatie. 106 personen zijn genezen verklaard.