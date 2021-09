Hooghart en Kromodihardjo hebben onrechtmatig gehandeld bij SZF

Volksgezondheid doet officieel aangifte

De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, maakte in gesprek met de media, bekend dat het ministerie van Volksgezondheid gisteren, donderdag 2 september, aangifte gedaan heeft tegen de ex-directeur van het Staatsziekenfonds (SZF) en het voormalig lid van het bestuur van het SZF, Ronald Hooghart. De minister zei, dat Hooghart onrechtmatig gebruik heeft gemaakt van middelen van de staat ten behoeve van zijn eigen doelen. Minister Ramadhin: “Wij hebben beloofd aan de samenleving, dat wij onderzoek zouden doen naar corruptie, fraude en onrechtmatig bestedingen van middelen van de staat. De afdeling Fraude van de politie en ook de procureur-generaal, zullen nu het onderzoek voortzetten en aan de hand van de bevindingen, zullen we kijken wat de uitkomst is. De overheid heeft als uitvoerende macht de stukken verzameld en voorbereid en nu zal het justitieel onderzoek moeten uitwijzen.” Hooghart en Kromodihardjo hebben volgens Ramadhin in de hoedanigheid van hun functie die hun toegang gaf tot middelen van de staat, buiten de wettelijke procedures, toestemming gegeven en middelen onrechtmatig ingezet. Verder zegt de minister dat Hooghart in zijn hoedanigheid als stichtingsbestuurslid, waarin hij controle moest doen en toezicht moest houden, dat dit niet de gebruikelijke procedure was.

‘’Er zijn nog meer van dit soort gevallen bekend bij het ministerie en men is nu bezig alle documentatie te verzamelen’’, aldus de minister.

In de periode 2018 tot en met 2020 zijn Hooghart en zijn zonen naar Colombia gegaan voor medisch onderzoek. Er is volgens Ramadhin oneigenlijk gebruik gemaakt van de ARMULOV-regeling. De juiste procedures en wettelijke bepalingen zijn niet gevolgd. Hooghart was lid van het stichtingsbestuur van het SZF en had beter moeten weten. Alles is geaccordeerd door Kromodihardjo, zonder dat aan de voorwaarden die gelden werden voldaan. Het gaat om een bedrag van ruim USD 85.000 dat onrechtmatig zou zijn gebruikt. Het dossier ligt nu bij de politie met alle gegevens.

De redactie van De West, had in de editie van 25 augustus een artikel gepubliceerd, aan de hand van verschillende documenten, waarin gedetailleerd wordt aangegeven, dat Hooghart samen met zijn zonen, reiskosten, verblijfkosten, transport, check up’s, follow-up onderzoekingen en consulten heeft laten bekostigen door het SZF. Met betrekking tot de verschillende medische behandelingen die gezien worden als basisonderzoeken, konden deze naar wij vernemen, gewoon in Suriname verricht worden. Naar wij vernemen, zijn de behandelingen en alle extra uitgaven die zijn gemaakt door Hooghart en zijn zonen, achteraf gedeclareerd en vervolgens uitbetaald door het SZF.