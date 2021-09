Ouders maken zich zorgen om prijzen schoolspullen

Enkele ouders hebben een brief gericht aan het ministerie van Sociale Zaken waar minister, Uraiqit Ramsaran, de leiding heeft. In de brief wordt gevraagd om ouders en of verzorgers met meer dan twee kinderen, te ondersteunen om schoolspullen te kopen, gezien de prijzen in de winkels voor hen niet langer betaalbaar zijn. “Tenminste een schooltas, een uniform en een schoolbroek voor elk kind wordt gevraagd. De ouders hebben het nu zwaar genoeg en het zou prachtig zijn ze op de één of andere manier tegemoet te komen”, vertelde de initiatiefneemster, Urtha R, tegenover de krant. Volgens haar komt zij uit een volksbuurt en ziet zij hoe zwaar ouders het nu hebben. “Het zijn meestal alleenstaande moeders met vier en vijf kinderen. De vaders geven misschien wat geld, maar in deze tijd weten we allemaal hoe duur de dingen zijn geworden”, zegt Urtha.

Zij zegt dat de overheid ook zou kunnen werken aan een bonnensysteem, waarbij elk kind recht heeft op tenminste een schooluniform en een broek. “Je komt dan niet slechts een groepje tegemoet, maar alle schoolgaanden kunnen daarvan profiteren”, aldus Urtha. Ze vindt dat ouders door de torenhoge prijzen en het uitblijven van de steun vanwege de overheid, in de kosten worden gejaagd. “Mensen nemen leningen en bonnen om schoolspullen te kopen. Maar dan heb je weer die groep, die niet bij de bank terecht kan om een lening. Zij verkopen dan hun persoonlijke spullen om hun kinderen naar school te kunnen sturen”, aldus Urtha. Zij hoopt op een positieve reactie vanwege de overheid.