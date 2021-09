Surinamers kunnen nog niet vrij reizen naar Nederland

‘Het is een besluit van Nederland’

Hoewel Nederlanders die volledig gevaccineerd zijn vrij kunnen afreizen naar Suriname, kunnen Surinamers niet vrij reizen naar Nederland. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), zei gisteren op een persconferentie, dat Suriname heeft besloten om personen uit Nederland en andere landen toe te laten indien zij volledig gevaccineerd zijn en beschikken over een negatieve PCR-test. Zij hoeven dan niet in quarantaine. Echter is het besluit aan de kant van Nederland niet hetzelfde. “Wij hebben ons besluit genomen op basis van de nationale situatie, maar Nederland heeft een stringenter beleid, waarbij alleen bepaalde categorieën toestemming krijgen om het land binnen te komen. In dit geval gelden de reciprociteitsregels niet, zoals normaal gebruikelijk in het diplomatieke verkeer”, stelde Ramdin.

Dit heeft volgens de minister te maken met het algemeen volksgezondheidsbelang in de betrokken landen. “Wij hebben een besluit genomen op grond van onze eigen situatie. Nederland neemt besluit op grond van zijn situatie, die mogen verschillen en dat moeten wij respecteren. Ik begrijp dat het onprettig is, omdat veel Surinamers graag familie willen opzoeken, maar hier kunnen we niet veel aan doen”, zei Ramdin. Hij gaf aan dat hij tijdens een eerder bezoek aan Nederland, deze kwestie wel aan de orde had gesteld bij de minister van Buitenlandse Zaken en van Verkeer en Waterstaat in Nederland.

Ramdin deelde mee, dat hij gevraagd had of men kan kijken naar de mogelijkheden om Surinamers die volledig zijn gevaccineerd met een negatieve PCR-test het land binnen te laten. Echter, er is hierover nog geen besluit gekomen. “We moeten het besluit van Nederland respecteren, dat is hun regelgeving op dit moment. Wij gaan het wederom aan de orde stellen bij het eerstvolgende bezoek. Ik hoop dan dat de mogelijkheid zal bestaan voor een versoepeling die noodzakelijk is om Surinamers in de gelegenheid te stellen af te reizen naar Nederland”, aldus Ramdin.

door Priscilla Kia