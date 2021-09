Covid-besmettingen stijgen drastisch

Verantwoordelijkheid ligt bij de samenleving

De covid-besmettingen in ons land stijgen naar verluidt drastisch. Een recordaantal van 326 personen is positief getest op de laatste dag van de maand augustus. Van de 754 swabs die zijn afgenomen, werden 428 negatief bevonden. Van de geteste mensen was 43,2% positief. Drie personen hebben vandaag het leven gelaten aan de gevolgen van COVID-19. Op diverse Intensive Care Units worden 12 zieken behandeld. In de zorginstellingen zijn 99 patiënten opgenomen. 1.384 geïnfecteerden zijn in thuisisolatie. 59 personen zijn genezen verklaard. In totaal zijn 29.293 personen positief getest sinds maart vorig jaar en 24.305 zijn genezen verklaard.

Suriname bevindt zich momenteel in de vierde covid-golf, waarbij 12 nieuwe gevallen van de deltavariant, erbij gekomen zijn. Er waren tot nu toe 4 personen met deze variant. De resultaten zijn gisteren vanuit Nederland binnengekomen. De analyse moet nog worden gemaakt om welke mensen het gaat, en of ze contact hebben met de eerste personen, die besmet zijn geraakt met de deltavariant. In augustus waren er 325 ziekenhuisopnamen van mensen besmet met het coronavirus. Hiervan waren 9 volledig gevaccineerd. De rest was niet of niet volledig gevaccineerd. Een persoon die volledig gevaccineerd was, is in de Intensive Care Unit beland. Zij is komen te overlijden. Minister Ramadhin benadrukte, dat ze diverse onderliggende ziekten had.

Er zijn nu diverse vaccins in overvloed beschikbaar. Wie zich niet wil laten vaccineren, moet in elk geval ervoor zorgen, dat de beschermende maatregelen worden opgevolgd.

Hoewel het land zich in de vierde golf bevindt en het aantal besmettingen aan het toenemen is, zullen er voorlopig geen nieuwe verscherpende maatregelen worden getroffen. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid legt daarom de verantwoordelijkheid bij de samenleving, en zij bepaalt, welke richting het land met deze vierde golf opgaat.