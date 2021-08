Vierde covid-golf: maatregelen worden niet versoepeld

De COVID-19-maatregelen zijn geldig tot morgen, dinsdag 31 augustus. De regering zal naar verluidt een persconferentie houden om aan de samenleving meer informatie te verstrekken. Uit betrouwbare bron vernemen wij, dat de regering overweegt om de maatregelen wederom te verscherpen, gezien Suriname zich in de vierde covid-golf bevindt.

Volgens minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, zijn de uitdagingen nu groter. ‘’Het zorgpersoneel is helemaal uitgeput en zal nu weer onder druk komen, omdat de groep die in het ziekenhuis belandt, voor meer dan 95 procent bestaat uit niet-gevaccineerden. Er zal ook weer meer geld vrijgemaakt moeten worden om de zorg weer op te schalen. Momenteel worden de ziekenhuizen en isolatieplekken wederom in gereedheid gebracht om de situatie op te vangen’’, aldus de minister.

‘’De zorg gaat niet wachten op mensen die tegen vaccineren zijn, want zij brengen de zorg in gevaar’’, stelt de minister. Volgens hem is het duidelijk wie verantwoordelijk gesteld moet worden voor de vierde golf. Ramadhin stelt dat mensen die tegen het vaccin zijn, afstand moeten nemen van westerse medicamenten, ’’aangezien zij hiermee aangeven geen geloof te hebben in het vaccin’’.