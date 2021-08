Discussie over hoge stroomtarieven na 15 september in parlement

De discussies in het parlement over de hoge tarieven zullen na 15 september gehouden worden. Dit bevestigde assembleevoorzitter Marinus Bee, afgelopen vrijdag in De Nationale Assemblee. Diverse leden van het parlement hebben vragen gesteld over de extreem hoge tarieven die burgers moeten betalen. Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, zei dat de bedragen niet zo hoog zijn als wordt aangegeven. Volgens de minister zijn er mensen die nog SRD 200 betalen, omdat hun verbruik is afgenomen. Abiamofo is van mening dat als er bespaard wordt op het verbruik, de rekening laag gehouden kan worden. “Iemand kwam bij mij en zei dat hij SRD 1300 moest betalen. Als ik het ga onderzoeken, blijkt dat het verbruik 1100 kilowatt uur is. Bij de exercities zijn we uitgegaan van 800 van kilowatt uur per maand voor het laagste tarief.

Dus ook al draait u twee airco’s, is het mogelijk het te houden op 800 kilowatt, maar wanneer het verbruik hoog is, is de rekening ook hoog”, stelde de minister.

Voor de berekening van de kostprijs verwees de bewindsman naar de uitgebreide beleidsnota. Echter staat hij open voor een vergadering over de tarieven als er behoefte is voor een aparte vergadering. Bee zei dat de vergadering gaat komen, omdat het parlement er behoefte aan heeft. Vrijdag was de laatste vergaderdag voor het parlement. Volgens Bee zal het parlement gelijk na het reces praten over de stroomtarieven.

“Want mensen kunnen ons overtuigen dat zaken anders zijn, maar we moeten een goed moment inbouwen om met elkaar in discussie te gaan’’, merkte Bee op. Volgens hem worden er andere bedragen berekend dan is afgesproken.