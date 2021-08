Covid-vaccin veel veiliger dan virus oplopen

Een groot onderzoek onder bijna 2 miljoen mensen in Israël toont aan dat het Pfizer/BioNTech-coronavirusvaccin het risico op hartontsteking, gezwollen lymfeklieren en gordelroos licht verhoogt. Maar het constateert ook dat een covid-infectie het risico op hartontsteking nog meer verhoogt – plus het verhoogt het risico op bloedstolsels, hartaanvallen en andere dodelijke gebeurtenissen. Het is de eerste grote studie die de risico’s van vaccinatie versus infectie in dezelfde populatie in dezelfde tijd vergelijkt, en het toont aan dat de risico’s van infectie veel groter zijn dan de risico’s van het vaccin, aldus de onderzoekers.

“In deze studie in een landelijke omgeving van massale vaccinatie, werd het BNT162b2-vaccin niet geassocieerd met een verhoogd risico op de meeste van de onderzochte bijwerkingen”, stelden dr. Ran Balicer van het Clalit Research Institute in Tel Aviv en collega’s in hun rapport, gepubliceerd in het New England Journal of Medicine. Ze vonden wel extra gevallen van myocarditis – een type hartontsteking dat in verband is gebracht met beide mRNA-vaccins, gemaakt door Moderna en Pfizer. Het kwam neer op ongeveer 3 extra gevallen per 100.000 gevaccineerde mensen, en werd bijna volledig gezien bij jonge mannen. “De belangrijkste potentiële bijwerkingen die werden geïdentificeerd, waren een verhoogd risico op lymfadenopathie (zwelling van de lymfeklieren), herpes zoster-infectie (gordelroos), blindedarmontsteking en myocarditis”, schreven ze.

“Om deze risico’s in een context te plaatsen, hebben we ook gegevens van meer dan 240.000 geïnfecteerde personen onderzocht om de effecten van een gedocumenteerde SARS CoV-2-infectie op de incidentie van dezelfde bijwerkingen te schatten”, voegde ze eraan toe. “SARS-CoV-2-infectie had naar schatting geen betekenisvol effect op de incidentie van lymfadenopathie, herpes zoster-infectie of appendicitis, maar er werd geschat dat het zou resulteren in een aanzienlijk verhoogd risico op myocarditis.”

Covid-19-infectie verhoogde het risico op myocarditis met veel meer dan vaccinatie deed – ongeveer 11 gevallen per 100.000 gevaccineerde mensen, vonden ze. Ze vonden ook enkele verrassingen.

“Er werden aanvankelijk onverwachte effecten gezien in de resultaten van de huidige studie. Het BNT162b2-vaccin lijkt beschermend te zijn tegen bepaalde aandoeningen zoals bloedarmoede en intracraniële bloedingen”, schreven ze. “Dezelfde bijwerkingen worden in dit onderzoek ook geïdentificeerd als complicaties van SARS-CoV-2-infectie, dus het lijkt waarschijnlijk dat het beschermende effect van het vaccin wordt gemedieerd door de bescherming tegen niet-gediagnosticeerde SARS-CoV-2-infectie”, voegden ze eraan toe.

Dr. Grace Lee, een kinderarts aan de Stanford University die voorzitter is van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention’s Advisory Committee on Immunization Practices, zei dat de bevindingen ‘’waardevol inzicht’’ verschaffen. “Messenger RNA (mRNA)-vaccins kunnen in verband worden gebracht met myocarditis, maar ze kunnen ook gevallen van myocarditis, acuut nierletsel, aritmie en trombo-embolische aandoeningen voorkomen”, schreef Lee, die niet bij het onderzoek betrokken was, in een commentaar. “De sleutel tot het vergelijken van deze risico’s hangt af van het risico op SARS-CoV-2-infectie voor een individuele persoon, en dat risico kan variëren naargelang de plaats en in de tijd. Gezien de huidige toestand van de wereldwijde pandemie, is het risico van blootstelling echter aan SARS-CoV-2 lijkt onvermijdelijk.”

Afgelopen juni heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration (FAO), een waarschuwing toegevoegd over het risico op myocarditis en een gerelateerde ontstekingsaandoening genaamd pericarditis aan informatiebladen voor de COVID-19 mRNA-vaccins.

(Bron: CNN)