Bhikharie: ‘We moeten niet à la dol zaaizaad afnemen van Guyana’

Suriname en Guyana zijn een onlangs een samenwerking aangegaan op agrarisch gebied. President Chandrikapersad Santokhi maakte na zijn bezoek aan Guyana op een persconferentie bekend, dat er handel in agrarische producten zal worden gedreven tussen de twee landen. Suriname zal in dat kader zaaizaad ten behoeve van de rijstsector betrekken van Guyana. Volgens de president is het zaaizaad waarover Suriname beschikt, van mindere kwaliteit. ‘’Hiermee wordt Suriname weer in de gelegenheid gesteld om rijst met kwaliteitsnormen te exporteren‘’, aldus de president.

De voorzitter van de Bond van Surinaamse Padieproducenten (BSP), Radjoe Bhikharie, zegt tegenover de krant, dat dit een goed besluit is. Hij plaatst er wel een kanttekening bij, want Suriname beschikt over een eigen rijstinstituut: het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (ADRON). Volgens Bhikharie moet de regering aangeven, hoe zij denkt ons eigen rijstinstituut wederom op de rails te krijgen.

‘’Indien de overheid had geïnvesteerd in Adron, hoefde het niet zo ver te komen’’, stelt Bhikharie. ‘’Adron doet wetenschappelijk onderzoek, stelt plantmateriaal beschikbaar voor rijstverbouwers binnen de Surinaamse rijstsector met het doel de rijstcultuur te stimuleren.’’ Hij haalt aan dat Adron destijds verschillende experimenten met rijstrassen heeft uitgevoerd. ‘’Dat ons rijstinstituut de rijstexporteurs niet kan helpen met zaaizaad met kwaliteitsnormen, betekent dat we qua ontwikkeling in de rijstsector achteruit zijn gegaan”, aldus Bhikharie. ‘’Het is een positief ding, gezien Adron Guyana destijds ook heeft geholpen met zaaizaad en dat ze nu hetzelfde wensen te doen’’, zegt Bhikharie. Volgens de president, zal Guyana duizenden tonnen zaaizaad ter verkoop aanbieden aan Suriname. Op de lange termijn, vindt Bhikharie dit geen goed idee. ‘’We moeten niet à la dol zaaizaad van Guyana afnemen. De regering moet gaan werken aan herstructurering en versterking van Adron. Er zullen natuurlijk hoge kosten daaraan verbonden zijn, maar een eigen gezond rijstinstituut hebben, is beter dan constant zaaizaad kopen.‘’

-door Orsilia Dinge-