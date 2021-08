‘Anti-vaxxers verantwoordelijk voor chaos bij 4e golf’

Geen geloof in westerse geneeskunde, dan ook geen ziekenhuis bezoeken

Een kleine groep is onlangs een petitie gestart, omdat zij zich zorgen maakt over tweedeling die volgens hen aan het ontstaan is in de samenleving tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Ongevaccineerden worden volgens de groep gediscrimineerd, ook worden mensen min of meer gedwongen zich te laten vaccineren, hetgeen volgens hen, tegen de grondwet is. Intussen hebben diverse vakbonden zich aangesloten bij de groep en een schrijven gericht aan president Chandrikapersad Santokhi. De petitie is getekend door Ravaksur, vakbonden, religieuze organisaties en individuen. Afgelopen vrijdag is de petitie ingediend bij vicepresident Ronnie Brunswijk. Ravaksur stelt in een ondersteuningsbrief aan de regering, dat er sprake is van discriminatie op basis van medische persoonskenmerken. Enkele lidbonden van Ravaksur hebben samen met kerkgenootschappen, schriftelijk een audiëntie aangevraagd om de petitie aan te bieden. Onder anderen bisschop Steve Meye, voedseltechnoloog Ricky Stutgard en advocaat Jennifer van Dijk-Silos, staan achter de petitie. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid stelde tegenover de krant, dat hij geen tijd heeft voor misleiders. “De zorg heeft gaat niet wachten op anti-vaxxers die de zorg in gevaar brengen. Nu zien we wie verantwoordelijk gesteld moet worden voor de chaos in de zorg als we een vierde golf hebben”, aldus Ramadhin. De mensen die tegen het vaccin zijn, moeten volgens hem, dan ook afstand nemen van westerse medicijnen, aangezien zij aldus Ramadhin, ‘’hiermee aangeven geen geloof te hebben in het vaccin’’.

Het heeft volgens Ramadhin, ook niets te maken met medische discriminatie. ‘’Als iemand in het openbaar wil vertoeven waar mensen aanwezig moeten zijn, zoals een ziekenhuis, moet het ministerie van Volksgezondheid die veiligheid waarborgen’’, zegt de minister. Hij is van mening dat door middel van deze petitie, de betreffende organisaties en individuen het signaal geven, dat zij geen geloof hebben in de westerse geneeskunde. ‘’Dan moeten zij ook geen ziekenhuis bezoeken. Waarom moet je naar het ziekenhuis gaan, als je zo een anti-vaxxer bent? Deze mensen maken dan toch duidelijk, dat ze geen geloof hebben in westerse geneeskunde. Het is opvallend dat deze groep het gemunt heeft op een persoon, de minister van Volksgezondheid, en hierbij is het inherent dat men persoonlijk bezig is en de petitie niet gebaseerd is op een mondiale kijk. Dus als bisschop Meye zoveel moeite heeft met een vaccin, dan moet hij ook geen gebruikmaken van de ziekenhuizen om zijn eigen ziektes te behandelen, want in de ziekenhuizen maken we gebruik van westerse behandelingen”, stelt Ramadhin.