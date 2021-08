Nickerie heeft over zes maanden een particuliere haven

Het rijstdistrict Nickerie moet over zes maanden over een tweede containerhaven beschikken. De openingsceremonie is gepland voor 8 februari 2022. Rijstmagnaat Bhagwatpersad Ramadhin van rijstbedrijf Ramadhin N.V., heeft dat zaterdag meegedeeld bij het startsein middels het heien van de eerste paal en het onthullen van het projectnaambord te Longmay, waar hij zijn particuliere havenfaciliteiten gaat bouwen.

Volgens Ramadhin die behalve exporteur ook inputs voor de rijstsector importeert, was het altijd zijn wens een eigen haven te hebben. Hij geeft aan dat hij met de bouw van een eigen haven, heel veel havenkosten kan besparen bij de import en export. Districtscommissaris (dc) Senrita Gobardhan, zei dat de ondernemer een voorbeeld is voor Nickerie. Volgens de burgermoeder brengt Ramadhin met de bouw van een eigen haven niet alleen ontwikkeling voor zichzelf en zijn bedrijf, maar voor heel Nickerie. “Het moment dat je kunt aantonen dat je in staat bent iets te bereiken, niet alleen maar voor jezelf, maar ook voor de gemeenschap waar je woont en voor het land, dan ben je inderdaad een voorbeeld”, aldus Gobardhan. Een tweede haven in Nickerie zal volgens Gobardhan, voor concurrentie zorgen. “Dat zorgt ervoor dat je betere prijzen krijgt.” Ramadhin zegt aan de krant over vier jaar de investering terug te verdienen. Het is volgens hem de bedoeling dat ook andere importeurs en exporteurs gebruik kunnen maken van zijn havenfaciliteiten. Over het bedrag dat wordt gestoken in het project, wil hij nog niets kwijt. Het enige dat hij wil meegeven, is dat de investering mogelijk is gemaakt door twee grote bankinstellingen in Suriname. Ramadhin zegt op de openingsceremonie die volgend jaar plaatsvindt, meer te zullen vertellen over hoeveel de bouw van de haven hem gekost heeft. Het project wordt uitgevoerd door het aannemersbedrijf Ramdoel Techniek. De haven die volledig uit beton zal bestaan, zal een asdruk hebben van 120 ton en een lengte van 60 meter. Bij het startsein waren onder de genodigden behalve dc Gobardhan, ook de directeur van de Hakrinbank, Sheoradj Panday, ex-directeur van De Surinaamsche Bank, Siegmund Proeve, branche managers van de diverse banken en verzekeringsmaatschappijen in het district en collega-rijstverwerkers en exporteurs.