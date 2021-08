Britse onderzoekers constateren effectiviteitsdaling bij Pfizer-vaccin

Wetenschappers verbonden aan de Universiteit van Oxford, hebben tussen december 2020 en augustus 2021 onderzoekingen bij bijna 700.000 mensen gepleegd over de effectiviteit van de verdubbelende COVID-19 vaccins. Als resultaat van dit onderzoek hebben de Britse onderzoekers geconstateerd, dat het Pfizer-vaccin net zo effectief werkt als het Astrazeneca-vaccin, bij het bestrijden van besmettingen die verband houden met de Deltavariant. Het enige minpunt, is volgens de wetenschappers dat het Pfizer-vaccin zijn effectiviteit sneller verliest in vergelijking met het AstraZeneca-vaccin. Uit de analyses is wel wederom gebleken, dat een persoon, die ingeënt werd met het Pfizer-vaccin, ruim 90% beter beschermd is tegen de Deltavariant, dan een niet-gevaccineerde persoon. Volgens de onderzoekers daalt het beschermingspercentage percentage naar 85 procent en drie maanden later naar 78 procent. Mensen die zich volledig hebben laten inenten met het AstraZeneca-vaccin, zijn een maand later voor 67 procent beschermd, twee maanden later voor 65 procent en drie maanden voor 61 procent. Volgens de studie, die nog niet is afgerond, zal het beschermingsniveau van de twee merken vaccins, na vier of vijf maanden, wel vergelijkbaar moeten zijn. Koen Pouwels, één van de onderzoekers verklaarde, dat de gegevens een terugval kunnen betekenen in de effectiviteit van het Pfizer-vaccin, terwijl voor het AstraZeneca-vaccin de verschillen tussen de ene maand en de andere maanden, minimaal zijn. Ofschoon de het beschermingsniveau een lichte daling weergeeft, is de complete effectiviteit van de twee vaccins zeer hoog, en betreft het volgens hem, geen noemenswaardige verandering in de bescherming.

Bron: (UOL)