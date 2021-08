Scholen binnenland kampen met achterstallig onderhoud

Leerkrachten en leerlingen van het binnenland, kampen momenteel met zeer grote problemen. Zo worden op de muloschool te Stoelmanseiland, de lessen verzorgd in lokalen met kapotte plafonds: op veel plaatsen hangen de plafondplaten naar beneden. Ook de toiletten, het kantoor, het internaat en de leerkrachtenwoningen verkeren in een slechte staat. De directeur van de school, Renate Schalkwijk, zegt tegenover een lokaal dagblad, dat de school al eerder er niet goed uitzag, maar vanwege de coronapandemie, is de situatie verergerd, omdat onderhoud uitbleef. De leerkrachtenwoningen zijn ook niet afgebouwd, waardoor ze niet gebruikt kunnen worden. ‘’Enkele leerkrachten wonen in het internaat waar de leerlingen opgevangen worden’’, zegt Schalkwijk.

Leerkrachten en ouders geven aan, dat de scholen een stiefmoederlijke behandeling krijgen van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Ook de scholen in de gebieden Loka Loka en Goninikrikimofo, kunnen vanwege de schade als gevolg van de wateroverlast, niet opengesteld worden. Gezien de scholen nog niet gerenoveerd zijn, kan het onderwijsproces niet hervat worden. Ook vrezen de leerkrachten voor ongelukken als gevolg van het achterstallig onderhoud.

Het onderwijsproces is in het binnenland op 2 augustus wel gedeeltelijk opgepakt. In het zuiden, Tepu, Apetina, Kwamalasamutu, Palumeu, Sipaliwini Savanna en Alalapadoe, moet het nog op gang komen.