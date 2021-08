Vreemdelingen willen eerder covid-vaccin dan lokale bevolking

Dagelijks komen grote groepen vreemdelingen waaronder Cubanen, Brazilianen en Venezolanen, naar de verschillende priklocaties. Er zijn tolken ingezet om deze mensen te helpen bij het invullen van de formulieren, alvorens zij in aanmerking kunnen komen voor een covid-vaccin. Naar verluidt, is de Medische Zending ook de afgelopen weken gestart met het vaccineren in de goudvelden. Garimpeiros (goudzoekers) staan geduldig in lange rijen te wachten tot zij gevaccineerd kunnen worden. “Helaas is de bereidwilligheid groter bij de Braziliaanse goudzoekers, dan bij de overige lokale bevolking in de goudvelden. In dit gebied tref je ook veel illegale personen aan, maar ondanks hun status, komen zij zich vaccineren. De buitenlanders zeggen, dat zij het coronavirus eerder vrezen dan het vaccin”, aldus een ingewijde uit het vaccinatiecampagneteam.

Het ministerie van Volksgezondheid deelde afgelopen week mee, dat er momenteel een verspreiding van de deltavariant van het COVID-19-virus plaatsvindt binnen de gemeenschap. Dit was volgens medici te verwachten, gezien de deltavariant van het coronavirus inmiddels gedetecteerd is in buurland Brazilië en Frans-Guyana. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, liet vorige week weten, dat het reproductiegetal (R) met betrekking tot het aantal covid-gevallen wederom stijgt. Hij gaf daarbij aan, dat de regering deze stijging wel heel nauwgezet zal blijven monitoren. Dit kan volgens Ramadhin, een signaal zijn van een begin van een nieuwe trend van stijging. “Het enige dat weerstand kan bieden tegen de toename, is het aantal gevaccineerden, maar helaas stijgt de vaccinatiegraad erg langzaam, ofschoon er nu een keuze is uit verschillende vaccins”, aldus de minister.

In de afgelopen maanden zijn ongeveer 285.217 prikken gezet, waarbij ruim 182.355 (30,33%) personen een eerste dosis van het AstraZeneca-vaccin kregen, dat lange tijd het enige vaccin was dat ter beschikking was in Suriname. Begin juli kon Suriname ook beschikken over Sinopharm, waarvan ongeveer 11.711 doses reeds zijn toegediend en waarvan ook twee doses gegeven worden. Van de ruim 195.000 gevaccineerden zijn ruim 91.000 volledig gevaccineerd, deze personen hebben reeds beide doses gekregen van het AstraZeneca- of Sinopharm-vaccin.