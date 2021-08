Verzoek invrijheidstelling Van Trikt en Angnoe wederom afgewezen

De voorzetting van de strafzaak tegen de gewezen governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt en zijn ex-partner van het accountantsbureau Orion, Ashween Angnoe, vond gisteren plaats. De advocaten Benito Pick en Irvin Kanhai, hadden eerder het verzoek ingediend hun cliënten in vrijheid te stellen. Dit verzoek werd gisteren wederom door rechter Maytrie Kuldipsingh afgewezen.

Kanhai besprak bij de uitgebreide verdediging van zijn cliënt Van Trikt, de getuigenverklaringen van onder andere president-commissaris Vijay Kirpalani. Hierbij kwam hij tot de conclusie, dat Kirpalani niet de waarheid spreekt en onbetrouwbaar overkomt. Volgens Kanhai, heeft Kirpalani een verklaring afgelegd bij de rechter-commissaris (rc), waarvan gezegd mag worden dat hij een eigen belang diende als regeringscommissaris. Het is Faranaaz Alibaks-Hausil, Compliance & International Affairs van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), die als getuige bij de rc nadrukkelijk heeft gesteld, dat een klacht deponeren bij Kirpalani geen zin heeft, omdat hij medespeler is op de valutamarkt. Ze haalde ook aan, dat er conflict of interest speelt, omdat de tweede man bij de Raad van Commissarissen (RvC) bij de moederbank in de RvC van de bedrijven van Kirpalani zit.

Kanhai concludeerde eveneens, dat Kirpalani slechts voor zijn eigen belang in de RvC zat en een onbetrouwbare getuige is volgens Hausil.

Kanhai zei, dat Kirpalani het niet zo nauw neemt met de waarheid, want hij verkondigde eerder een pertinente leugen, dat het project Lagarde maar vier pagina’s telt. Gezien de ten laste gelegde strafbare feiten niet bewezen zijn, moet er volgens Kanhai, nu vrijspraak voor Van Trikt volgen. Hij vroeg voorbij te gaan aan de geëiste boete, die geen enkele juridische grondslag heeft.

De raadsman verklaarde ook, dat de vordering tot verbeurdverklaring van een onroerend goed, dat de echtelijke woning van de verdachte betreft, aangeeft met hoeveel rancune in deze zaak wordt gewerkt. Kanhai heeft een hypothecair uittreksel overgelegd, waaruit blijkt dat het onroerend goed waarin de verbeurdverklaring is gevorderd, behoort tot de huwelijksgoederengemeenschap van Van Trikt en zijn echtgenote. De voortzetting van deze zaak vindt plaats op 15 oktober.