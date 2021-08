OM: ‘Ondanks verplicht verlof, verrichtte Kromosoeto nadelige handelingen’

De strafzaak tegen Ginmardo Kromosoeto, ex-directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), stond gisteren opnieuw in het Tweede kanton voor verdere behandeling. Hierbij hield Cynthia Klein, hoofdofficier van Justitie (OvJ), haar repliek en stelde haar strafeisen.

Klein concludeerde, dat Kromosoeto medeplichtige is bij de verkoop van een groot aantal overheidspanden. De raadslieden, Benito Pick en Richard Tjon A Joe waren van mening zich niet terug te kunnen vinden in de beschuldigingen van het Openbaar Ministerie (OM) en stelden dat Kromosoeto niet in beeld was bij de verkoop van de staatspanden, omdat hun cliënt ten tijde dat de strafbare feiten werden gepleegd, met verplicht verlof was.

Klein kwam wel tot de conclusie dat Kromosoeto tijdens zijn verplicht verlof, wel betrokken was bij de transactie van de panden, omdat hij zijn werkzaamheden in mei 2020 wederom hervatte, en zijn functie als directeur van de SPSB nimmer was kwijtgeraakt.

“Gelet op de functie die Kromosoeto toen bekleedde, was hij wel op de hoogte van de wettelijke bepalingen die in het bankwezen gelden”, aldus Klein.

Gillmore Hoefdraad, ex-minister van Financiën had Kromosoeto namelijk benaderd voor het verrichten van handelingen, onder ander een of meer hypotheken te vestigen in opdracht van Hoefdraad, waarbij hij ook actief betrokken geraakte bij de uitvoering. Klein voerde ook aan, dat Kromosoeto een enorme bijdrage heeft geleverd bij deze nadelige transacties voor de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en kwam hierdoor tot de conclusie, dat Kromosoeto wel betrokkenheid had bij de nadelige handelingen, c.q verkoop van staatspanden.