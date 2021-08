Speciale regeling bij eerste rijbewijs:

Beginnende bestuurders vormen groter risico voor verkeersveiligheid

“Gelet op het feit dat bestuurders die voor de eerste keer in het bezit komen van een rijbewijs of bromfietscertificaat niet over de nodige rijervaring beschikken, zijn zij het meest kwetsbaar in het verkeer. Zij vormen ook een groter risico voor de verkeersveiligheid dan de ervaren bestuurders”. Dit zei minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie gisteren in het parlement, tijdens het beantwoorden van vragen over de wijziging van de Rijwet. Vanwege het feit dat veel slachtoffers van verkeersongevallen, met name bromfietsers cq bestuurders zijn die voor de eerste maal in het bezit zijn gesteld van een rijbewijs, wordt de ernst van deze zaak door de regering onderkend. De wijzigingsvoorstellen hebben daarom dan ook voor een belangrijk deel betrekking op deze groep bestuurders te weten aanscherping van de regeling tot het gebruik van alcohol in het verkeer en de regeling van het rijbewijs gericht op de bestuurders, die voor de eerste maal in het bezit komen van een rijbewijs. In het wetsvoorstel wordt er ook onderscheid gemaakt tussen de termijn van eerste verlening en de termijn van verlenging van het rijbewijs, bij de groep die voor het eerst in het bezit is gekomen van een rijbewijs. De termijn van verlenging wordt voor de eerste maal op 2 jaar gesteld. Dit is de termijn waarvoor degene die voor eerste maal het rijbewijs heeft gehaald, getoetst wordt op het rijgedrag in het verkeer. De eerstvolgende termijn van verlenging naar een termijn van tien jaren wordt afhankelijk gesteld van het rijgedrag van de bestuurders gedurende de termijn van twee jaar. Hiermee wordt beoogd het rijgedrag van de bestuurders die voor de eerste maal in het bezit worden gesteld van een rijbewijs, in positieve richting aan te sturen.

“Het maakt niet uit hoe oud u bent of voor welk soort voertuig het rijbewijs geldt. Bij het behalen van meerdere rijbewijzen, geldt dat de datum van afgifte van het eerste rijbewijs dat u behaald, heeft als startdatum van het rijbewijs. Dit is een gewoon rijbewijs, maar met een extra element. Dit is een strafpuntensysteem voor zware verkeersovertredingen”, zei Amoksi. Het doel van dit rijbewijs is om het aantal verkeersongevallen te verminderen en tegelijkertijd te voorkomen, dat bestuurders dubbel dezelfde fout begaan; kortom met het voorgesteld rijbewijs kunnen bestuurders die gevaarlijk of roekeloos rijden, strenger aangepakt worden.

Volgens het wetsvoorstel wordt bij de groep bestuurders die voor de eerste maal in het bezit zijn gekomen van een rijbewijs, een lager alcoholpromillage uitgeademde lucht en in het bloed voorgesteld, ten opzichte van de ervaren rijders. Van hen wordt verwacht dat zij gelet op hun onervarenheid te allen tijde alert moeten zijn. “De aanwezigheid van alcohol bij ademlucht en in het bloed is bij deze groep bestuurders reeds bij een geringe hoeveelheid, als strafbaar aangemerkt”, aldus Amoksi.

door Priscilla Kia