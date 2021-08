Geen covid-protocol in bussen, ondanks stijging besmettingen

Vanaf vandaag gelden er nieuwe tarieven voor het openbaar vervoer. Passagiers zullen voor een stadsrit SRD 8,50 en voor boottransport SRD 5 moeten neertellen. Paramaribo-Lelydorp kost per rit SRD 12,50. Voor de routes buiten Paramaribo geldt een tarief van SRD 17,50. De buschauffeurs hebben ook groen licht gekregen om de klapstoelen weer in de bussen plaatsen, zodat de bussen weer met een volledige bezetting kunnen rijden.

Gelet op de snelle verspreiding van de covid-varianten, met name de nieuwe deltavariant die veel besmettelijker is dan het oorspronkelijke COVID-19-virus, vrezen velen dat het aantal besmettingen rap zal toenemen. De woordvoerder van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO), Rawienkoemar Baijnath, zegt tegenover een lokaal dagblad, dat de regering hiertoe is overgegaan, omdat ze voor de redelijkste calculatie heeft gekozen. De PLO had, zegt Baijnath, de regering twee calculaties geboden: een calculatie waarbij er rekening werd gehouden met de covid-protocollen (onvolledige bezetting, geen klapstoelen), een stadsrit zou dan SRD 15 per passagier kosten, een calculatie op basis van volledige bezetting (wel klapstoelen) zou uitkomen op een tarief van SRD 8,50.

Op sociale media stellen veel mensen die gebruikmaken van het openbaar vervoer, hun bezorgdheid geuit. ‘’De buschauffeurs geven aan, dat we onze eigen verantwoordelijkheden moeten kennen. Ze willen meer geld, maar zijn zelf ook niet in staat meer ervoor te doen”, aldus een passagier. Volgens velen, letten noch de regering noch de bushouders op de veiligheid in de bussen. ‘’Met een aangepaste bezetting ging het naleven van de protocollen al stroef, laat staan met de volledige bezetting.”

Velen stellen dat de tarieven nu dusdanig hoog zijn, dat ze niet meer uit zullen komen. Ook veel studenten zeggen, dat de nieuwe tarieven moordend zullen zijn.