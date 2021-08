Minister Ramdin toont medeleven met Haïti

Suriname zal ook Haïti ondersteunen

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, heeft medeleven met Haïti getoond. Het land is wederom getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7.2 op de schaal van Richter. Er zijn daarbij naar verluidt, enkele honderden doden gevallen en er is een enorme ravage aangericht. “Het was geen mooie dag voor Haïti, dat reeds in een financieel-economische crisis, alsook een politiek-bestuurlijke verkeert”, benadrukte minister Ramdin.

Het dodental als gevolg van de zware aardbeving op Haïti van zaterdag jl. is inmiddels opgelopen tot zeker 1.297. Meer dan 2.800 mensen raakten gewond door de aardbeving.

Dat hebben de autoriteiten zondag bekendgemaakt.

De aardbeving doet de bewindsman terugdenken aan het jaar 2010, toen Haïti ook door een zware aardbeving werd getroffen. Hij had toen bij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) de leiding over de ondersteuningsacties met betrekking tot Haïti. “Ik heb Haïti toen bezocht en we konden niet verder dan het vliegveld, omdat alle wegen toen waren geblokkeerd, door de ravage.”

De bewindsman typeert de ramp wederom als een zware klap. “Wij moeten solidair blijven met het land, dat lid is van de Caricom. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Wij hebben intussen ons medeleven betuigd aan de Haïtiaanse autoriteiten. Caricom in solidariteit en eenheid zal een passende reactie moeten geven en hulp moeten bieden.”

De minister zegt president Chandrikapersad Santokhi te hebben geïnformeerd over de ramp. Het staatshoofd heeft vervolgens aangegeven, dat er gemonitord zal moeten worden waar de behoeften liggen en dan de steun mobiliseren richting Haïti. “Het moment dat er een update is over noodzakelijke hulpverlening, dan zullen wij kijken, hoe wij het beste kunnen ondersteunen.”

In 2018 werd het land getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter waarbij meer dan 12 mensen omkwamen, en daarvoor een aardbeving met een kracht van 7,1 op de schaal van Richter beschadigde een groot deel van de hoofdstad in 2010 en kostte naar schatting 200.000 mensen het leven. Zaterdag bracht het het trauma terug van de aardbeving van 2010, die Haïti verscheurde. Deze dodelijke aardbeving heeft toen huizen en de infrastructuur verwoest in enkele van de meest kwetsbare en gemarginaliseerde gemeenschappen van het eiland. Vrouwen en meisjes zijn nu al de dupe van de vele crises waarmee Haïti wordt geconfronteerd, waaronder toenemende honger, politieke instabiliteit, bendegeweld en de COVID-19-pandemie. De verwoestende gevolgen van deze aardbeving, zouden nog veel meer gezinnen in armoede en honger kunnen duwen.