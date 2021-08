‘Kostenverhogende maatregelen regering slecht gepland’

“Als ik moet kijken naar de maatregelen van de regering in planning sfeer, dan moet ik zeggen dat de zaken slecht gepland zijn’’, zei bestuurskundige August Boldewijn vandaag in gesprek met De West over de kostenverhogende maatregelen die de regering treft. Boldewijn haalt aan dat het verhogen van de omzetbelasting, zeker de kosten voor levensonderhoud zal verhogen. “Ook al zegt de regering dat de basisgoederen gevrijwaard zijn hiervan, toch zullen de prijzen indirect stijgen en het wordt een zware last voor de bevolking”, stelt Boldewijn.

Ook de verhoging van de bustarieven wordt volgens Boldewijn, een zware last voor de bevolking. “Daarnaast wordt er ook gesproken over de verhoging van de water- en stroomtarieven. Dat leidt tot een samensmelting van verhogingen die het leven moeilijker maken voor het volk. De zaken zijn niet goed gepland. De regering zou ook rekening moeten houden met de covid-situatie die veel mensen teistert. Mensen zijn hun baan kwijt en hebben geen inkomsten, waardoor zij gaan behoren tot de groep die in armoede leeft”, aldus Boldewijn.

Volgens hem moeten mannen en vrouwen zich in allerlei bochten wringen om hun gezinnen nog te kunnen onderhouden. Boldewijn geeft aan dat de regering maatregelen mag treffen om de inkomsten van de staat te verhogen, maar dat de zaken in een bepaalde tijdspanne van elkaar gedaan moeten worden. Ook moet de regering er rekening mee houden dat veranderingen op een bepaald beleidsgebied, consequenties hebben voor een ander beleidsgebied. “Als de brandstofprijs omhoog gaat, heeft dat consequenties voor de bushouders die dat moeten betalen. Dat levert weer consequenties op voor de mensen die gebruikmaken van de bus. Ook voor de hele transportketen heeft dat gevolgen, waardoor prijzen stijgen. Bij de planning moet er dus rekening gehouden worden met de beleidsgebieden”, stelt Boldewijn.

Hij is daarnaast ook van mening dat de regering rekening moet houden met wat hij noemt ‘’de projectielen in de maatschappij’’.

Boldewijn legt uit dat een brug bouwen over de Corantijnrivier en het bouwen van een nieuwe markt in Nickerie, niets te maken hebben met de verbetering van de economische en monetaire situatie van het land. Boldewijn zegt ook, dat de regering eerst zou moeten kijken naar het betwist gebied met Guyana, alvorens er wordt gedacht aan het bouwen van een brug. “Deze zaken komen verkeerd over bij het volk. Als mensen de straat opgaan is dat niet alleen een signaal naar de regering, maar ook hun gemoedstoestand die tot uiting komt. De regering moet daarom niet optreden tegen de protestanten, anders maakt men het erger”, aldus Boldewijn.