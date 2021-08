MEER DAN VREEMD

We geraken niet eens meer verrast als we horen dat er wederom een klein vliegtuig in ons binnenland is gecrasht en vervolgens uitgebrand is teruggevonden.

We weten allemaal waarvoor deze toestellen met een niet al te grote actieradius uit de omliggende landen op illegale wijze ons territoir binnenvliegen en vaak genoeg door motorpech of een slechte oriëntatie van de piloot, een noodlanding moeten maken. Ook is het bekend dat men bekende bij de luchtvaartdienst geregistreerde airstrips en ook illegaal aangelegde landingsbaantjes gebruikt om aanzienlijke ladingen cocaïne af te zetten. Onze lokale drugsbestrijdingsdiensten zijn vrij goed op de hoogte alwaar deze toestellen met een bepaalde regelmaat neerstrijken.

Recentelijk werd nog een uitgebrand toestel van Braziliaanse makelij gevonden in het Goliathgebied. Ook werd een grote hoeveelheid cocaïne gevonden in het oude Suralco mijngebied Kaimangrasi. En dan is er de jongste melding van een uitgebrand toestel van Braziliaanse makelij op een voor zover bekend niet legale airstrip nabij Adjoemakondre, op nog geen vijf minuten rijden van Moengotapu in het district Marowijne. Het toestel maakte een zogeheten noodlanding op woensdag jl. en deze verkeerd afgelopen vliegbeweging werd pas de volgende dag aan de autoriteiten gemeld. Vreemder kan het niet en het roept ook vragen op, waarom het toestel daarna in brand werd gestoken. Waarom werden de autoriteiten niet meteen op de hoogte gesteld? Wat is er met de inzittenden van het toestel gebeurd? Roept deze zogenaamde mislukte landing en vernietiging van het vliegtuig, niet tal van vragen op? De locatie van dit incident veroorzaakt zeker een groot aantal speculaties.

Reeds geruime tijd gaan er geruchten dat zich in het bedoelde gebied rare zaken c.q. illegale en zeer strafwaardige handelingen, voordoen. Zal de crash en vernietiging van dit toestel dat naar wij vernemen uit Venezuela afkomstig was, geen duidelijke bevestiging zijn dat het aldaar niet langer om slechts geruchten gaat, maar om pure misdadigheid, die zeker de aandacht van het buitenland nog meer op dit land en bepaalde reeds beruchte figuren, nadrukkelijker zal vestigen. Dat we in dit land totaal verkeerd bezig zijn, behoeft zeker geen verder betoog. De bewijzen zijn glashard en besmeuren ons niet al te schone visitekaartje steeds verder.