IS EEN MODERNE MARKT NOODZAAK?

President Chandrikapersad Santokhi heeft de afgelopen week, zijn goedkeuring verleend voor de bouw van een nieuwe moderne markt in het rijstdistrict Nickerie. Dit voor een bedrag van 4,1 miljoen USD. Maar geniet de bouw van een nieuwe moderne markt prioriteit op dit moment? Terwijl burgers niet meer rond kunnen komen met hun maandsalaris, is de overheid bezig met zaken die op dit moment, nauwelijks van belang zijn.

De regering geeft steeds aan niet over financiële middelen te beschikken en haalt de tekorten steeds bij het volk.

Wie zal nu voor de kosten van deze moderne markt opdraaien?

Dit was toch ook zo toen de regering besloot, extra mensen in dienst te nemen voor een keuringsinstantie en zij besloot de tarieven met 300 procent te verhogen om deze gasten te kunnen betalen.

Welke prijzen zullen dit keer toenemen? Wordt het zoals wij al gewend zijn, de prijs van benzine?

Of moest daarom de omzetbelasting aanmerkelijk worden verhoogd van 10 naar 12 procent? Zullen de prijzen in de winkels hiervoor wederom stijgen?

Dit zijn vragen waarmee een reeds zwaar gemarginaliseerde bevolking zit. Wat heeft de burger trouwens aan een moderne markt, als hij de producten niet of nauwelijks kan betalen?

Dit is toch al geruime tijd duidelijk bij onze grootste markt, de Centrale Markt. Deze geraakt met de dag leger. De reden hiervoor is dat de mensen het moeten doen met hun weinige financiële middelen.

Wat hebben mensen aan een moderne markt, wanneer ze bijvoorbeeld hun auto niet normaal meer kunnen bijtanken?

En wat heeft het land aan een moderne markt, als al het andere er zo vreselijk verwaarloosd uitziet?

Fisti prodo noemt men dat, of moet het naar de buitenwereld toe erop lijken alsof het eindelijk goed gaat in Suriname? Schijnwelvaart is nu precies wat wij op dit moment niet nodig hebben.

Surinamers willen normaal leven, want op dit moment is het niet anders dan overleven.