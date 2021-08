BEERPUT, POT EN DE KETEL

Gaat de beerput in dit land voor wat betreft het illegaal wapenbezit in handen van hooggeplaatste politici en aanverwanten binnen de publieke sector, nu werkelijk open? En als we het hebben over illegaal wapenbezit, dan praten we niet over een pistool van het kaliber 9 mm, maar over zware wapens die bij de infanterie van het leger behoren.

We hebben het dan over AK47 geweren, anti-tankwapens, zware machinegeweren en handgranaten. Het wordt steeds duidelijker dat lieden horende bij het regiem Bouterse, tijdens en na het vertrek van deze regering, bepaalde wapens die aan het Nationaal Leger en het Directoraat Nationale Veiligheid, DNV, behoren, gewoon thuis hebben gehouden of op andere locaties hebben opgeslagen. Door de ‘diefstal’(?) van een groot aantal militaire wapens uit het huis van de ex-president en de dood van zijn kleinzoon, is er veel aan het rollen geraakt en is het niet uitgesloten, dat een deel van dit zeer gevaarlijke schiettuig is doorverkocht aan kapitaalkrachtigen en ook criminelen binnen deze gemeenschap.

Het onderzoek naar deze ‘verduisterde’ wapens wordt voortgezet en het is niet uitgesloten dat er nog aanhoudingen zullen volgen. Ook is het niet uitgesloten dat deze wapens reeds in het buitenland zijn voor het ondersteunen van criminele organisaties. Het is overigens geen geheim dat na de mislukte staatsgreep van Rambocus op 11 maart 1982, men ertoe is overgegaan meerdere depots aan te leggen en wel bij vertrouwelingen van de zogeheten revolutionairen. Daar is men dus duidelijk nimmer van afgestapt en gewoon mag worden aangenomen, dat er meer militaire wapens buiten zijn en het een nu een dringende vereiste is, een inventarisatie te maken binnen de wapenhokken van het Nationaal Leger en bij DNV. Ook dient er een grondige inventarisatie te geschieden van wie er nu wel in het bezit zijn van door DNV uitgegeven pasjes, want ook daar schijnt in de afgelopen 10 jaar een grandioze puinhoop van gemaakt te zijn. Het assembleelid Bouva van de NDP-fractie, moet niet hoog van de toren blazen als het gaat om wapens en dan in het bijzonder militaire wapens in handen van burgers die niets te maken hebben met de grootste gewapende macht.

Zijn partijgenoten zijn er de oorzaak van dat het een soort van cultuur is geworden in dit land dat wanneer je maar tot de zogeheten ‘revo’ behoorde en daarna tot de top van de NDP, je een Uzi of een AK47 mee naar huis mocht nemen. En dat is jaren achtereen zo doorgegaan, zodra de revo-exponenten de regeermacht wederom in handen mochten nemen.

De pot verwijt de ketel nu heel nadrukkelijk en meneer Bouva moet niet hypocriet doen. Hij weet precies hoe de vork in de steel zit en kent de werkwijze van zijn paarse partijgenoten. Bouva heeft wel gelijk als hij onthult dat ene Goerdayal, ex-officier bij het Nationaal Leger, ook over de schreef is gegaan door militaire wapens aan de ambtenaar Badjalala op het Kabinet van de President te verstrekken. Als we eenmaal met een schone lei wensen te beginnen en met de verwijtende vinger wijzen richting de wapenvoorraad in de woning van Bouterse en de beweerde diefstal, dan moeten we ons niet aan hetzelfde vergrijp schuldig maken.

Ook is het ontegenzeggelijk zo dat hoe meer van deze gevaarlijke wapens buiten zijn, hoe meer de nationale veiligheid in gevaar komt en we richting Colombiaanse, Venezolaanse en Hondurese toestanden koersen.

En als deze wapens ook nog in handen komen van lieden uit de grensoverschrijdende misdaad, dan is het hek totaal van de dam. Goerdayal en zijn verdeling van wapens aan Badjalala, heeft de minister van Defensie in ernstige verlegenheid gebracht.

Het is dan ook zaak dat de wapens allemaal teruggehaald worden en dat de wapenkamers van het Nationaal Leger en DNV vanaf nu, zeer streng worden bewaakt om nog meer problemen en onrust te voorkomen. Pakken we de zaak halfslachtig aan, zoals dat zo vaak het geval is in dit land, dan zullen calamiteiten uiteindelijk zeker niet uitblijven. Zachte heelmeesters maken namelijk nog steeds stinkende wonden.