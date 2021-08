Ramadhin verwacht 180.000 doses-Pfizer vaccins deze maand

Deltavariant is besmettelijker en dodelijker

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid ging gisteren tijdens een regeringspersconferentie, ook in op de covid-situatie. Later deze maand zal volgens hem, het ministerie van Volksgezondheid over 180.000 Pfizer-vaccins kunnen beschikken. Wanneer dit merk vaccin binnen is, zal gestart worden met het inenten van kinderen vanaf 12 jaar, tegen het coronavirus. Ramadhin deelde mee, dat het streven van de regering is, 70 procent van de bevolking van 12 jaar en ouder, te vaccineren.

“De verwachting is dat we nog in augustus onze eerste tranche van 180.000 Pfizer-vaccins binnen hebben”, aldus Ramadhin. “Dat betekent, dat wanneer we ze binnen hebben, we van start kunnen gaan met het vaccineren van onze populatie boven en of vanaf 12 jaar.” Ramadhin riep ouders op, zich goed te laten informeren en hun kroost te laten vaccineren.

Hij benadrukte, dat door een vaccinatie je een besmetting niet kan voorkomen, maar dat vaccinatie wel een ziekenhuisopname en of de dood kan voorkomen. Volgens de nieuwe cijfers neemt volgens Ramadhin, het aantal besmettingen weer toe. Naast de Manausvariant is de deltavariant nu ook in Suriname aanwezig. Deze is besmettelijker en dodelijker.

“Vaccineren is de enige manier om verzekerd te zijn van bescherming. Het vaccineren beschermt wel degelijk tegen ernstige ziekteverschijnselen en overlijden bij COVID-19, de Manaus- én deltavariant”, zei Ramadhin.

Internationaal ziet men dat de covid-gevallen besmet met de deltavariant, een ernstiger verloop hebben bij mensen die niet zijn gevaccineerd. Bij gevaccineerden blijft het vaker bij een milde aandoening. De deltavariant verspreidt zich sneller en heeft een kortere incubatietijd. Van de vier gevallen in ons land geregistreerd, waren drie gevaccineerd.

De bewindsman zei dat de data aantonen dat hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe minder de druk is op de ziekenhuiszorg. Ramadhin verklaarde dat de doelgroep die nu gevaccineerd wordt, 18 jaar en ouder, al voor 45 procent is gevaccineerd. 76.379 (17,98%) personen zijn al volledig gevaccineerd. “We zijn volgens de minister nog lang niet waar we moeten zijn”. “Ons streven is om 70 procent vanaf de leeftijd boven 12 jaar te vaccineren.” Maar de vaccins die nu beschikbaar zijn: AstraZeneca, Sinpoharm en Moderna, zijn niet geschikt voor kinderen. President Chandrikapersad Santokhi heeft intussen een overeenkomst getekend voor de verdere bescherming tegen COVID-19 en de genoemde varianten met de Caribbean Public Health Agency (CARFA), deelde Ramdhin ook mee.