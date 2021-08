Deel bushouders niet tevreden met nieuwe tarieven

Albert Jubithana minister van Transport Communicatie en Toerisme (TCT), heeft gisteren tijdens een reguliere persconferentie van de regering in de Congreshal gezegd, dat na vijf weken gesprekken gevoerd met de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) er een akkoord is bereikt, om de tarieven aan te passen. Zo zal per ingaande maandag 16 augustus voor een stadsrit SRD 8,50 en boottransport SRD 5 betaald moeten worden. Terwijl de PL route SRD 12,50 zal kosten. Voor de overige routes, buiten Paramaribo, zal dit bedrag SRD 17,50 zijn. Aan de hand van de stadsritten, worden de tarieven op de andere routes bepaald. Volgens de bewindsman is met deze tariefsaanpassing meteen afgestapt van subsidiering van de sector.

Echter zijn niet alle bushouders blij met de nieuwe tarieven. Het deel dat valt onder de Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer (VOSOV) vindt, dat de PLO eigendunkelijke en voor de sector nadelige beslissingen neemt. Volgens de bushouders zou een stadsrit op zijn minst SRD10,80 moeten kosten. Dit was volgens hen reeds berekend op een brandstofprijs van SRD15. De brandstof prijs is intussen gestegen naar SRD 17 en vragen zij zich nu af hoe de PLO akkoord kan gaan met een tarief van SRD 8,50 voor een stadsrit.

“Deze mannen zijn allemaal vrienden van de regering, en hebben duidelijk lak aan de sector. Keuring omhoog, verzekering omhoog en nu voor de zoveelste maal de olieprijs, hoe kom je op een berekening van SRD8,50 ?”, aldus een gebelgde bushouder.

De minister zei verder dat ook de prijzen voor een bootvervoer zijn aangepast naar een bedrag van SRD5. Verder zal volgens Jubithana, gekeken moeten worden naar een manier om ook de tarieven voor de NVB bussen aan te passen. Verder zijn de protocollen voor de bussector aangepast en kunnen de klapstoelen vermoedelijk weer geplaatst worden.