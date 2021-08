Alle onderwijsvernieuwingen staan op website MinOWC

Onderwijsminister Marie Levens, zei gisteren tijdens een regeringspersconferentie, zich ervan bewust te zijn, dat niet veel mensen weten wat de onderwijsvernieuwingen precies inhouden. Ook is er veel onduidelijkheid over wanneer er repetities en examens zijn, wanneer de vakantie begint en wanneer het nieuwe schooljaar aanvangt. Levens deelde mee, dat alle informatie betreffende de onderwijsvernieuwingen, op de website van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), te vinden is. De informatie is, aldus Levens, veelomvattend, vandaar dat wie geïnformeerd wil worden, de website kan bezoeken. “Het is veel te veel informatie om elke keer uit te leggen wat op welke datum gaat gebeuren. Op de website is het mogelijk om alles na te gaan”, stelde Levens.

De minister deelde mee dat op de website ook is aangegeven, hoe de doorstroming van de leerlingen werkt en wat er precies gebeurt als iemand overgaat naar het volgende leerjaar. ‘’Op de muloschool zal er bijvoorbeeld niet meer gewerkt worden met berekende vijven. Er zal een puntenstelsel geïntroduceerd worden dat ook aangeeft wanneer een leerling een herkansing mag doen’’, zei de minister. Dat kinderen van de lagere school doorstromen, betekent volgens Levens niet, dat de kinderen niets meer mogen doen, omdat de leerlingen uiteindelijk in een richting terechtkomen waar ze misschien een half vak leren. ‘’Dit terwijl ze kans krijgen om op de academische track te komen als ze serieus studeren’’, aldus de minister. De onderwijsvernieuwing houdt onder andere in dat er twee tracks (richtingen) komen op de muloschool: de beroepen track en de academische track.

Het is de bedoeling dat de verschillen in belangrijkheid weggewerkt wordt tussen de twee tracks. In beide tracks zal het volgens de minister mogelijk zijn dat de student een masters en docters degree behaalt. Levens gaf aan dat de studenten veel meer keuzes zullen hebben en dat er gewerkt wordt naar meer dan twee richtingen op de mulo. “VOJ begint al na het achtste leerjaar, dat is de huidige zesde klas. Nu al geven we aan de muloleerlingen een oriëntatie van de beroepsrichting. Kinderen die naar de beroepsrichting zouden gaan, maken ook kennis met de academische en omgekeerd. Na twee jaar mogen ze kiezen of ze toch blijven bij de academische of beroepshoofdweg of als ze overstappen”, aldus Levens.

door Priscilla Kia