PAHO schaft covid-vaccins aan voor Latijns-Amerika en Caraïbisch gebied

‘’De Pan American Health Organization, (PAHO) onderneemt voortdurend actie om de toegang tot de COVID-19-vaccins uit te breiden en zal haar Revolving Fund gebruiken om landen in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied te helpen voldoende vaccins aan te schaffen om de overdracht te beheersen”, aldus PAHO-directeur dr. Carissa F. Etienne tijdens haar wekelijkse briefing met verslaggevers uit de regio. “Er is nog steeds een tekort aan covid-doses, die nodig zijn om het tij van de pandemie te keren. We hebben een aanzienlijke toestroom van vaccins nodig en een eerlijker proces om ze te verdelen”, aldus dr. Etienne. ‘’Met dit in gedachten, biedt PAHO onze lidstaten een nieuwe kans om toegang te krijgen tot COVID-19-vaccins. Het Revolving Fund van PAHO zal verder gaan dan de 20 procent COVAX-aanbiedingen”, legde dr. Etienne uit, verwijzend naar de inzet van COVAX om vaccins aan te schaffen voor 20 procent van de bevolking van de regio en de meeste risicogroepen. “Het Revolving Fund, dat al 42 jaar andere vaccins voor de regio tegen lage prijzen aanschaft, ontvangt al aanvragen van landen voor covid-vaccins voor de laatste drie maanden van 2021 en voor 2022”, zegt dr. Etienne. “Tot nu toe hebben meer dan 20 landen formeel interesse getoond en het aantal groeit met de dag. Tot nu toe heeft het Revolving Fund gediend als een van de COVAX-aankoopmechanismen en heeft het rechtstreeks samengewerkt met landen die om steun vroegen om donaties via bilaterale overeenkomsten. Het heeft via COVAX meer dan 20 miljoen covid-vaccindoses ingezet in Latijns-Amerikaanse en Carïbische landen. ‘’Het Revolving Fund-initiatief zal elk land in de regio ten goede komen, maar vooral degene die niet over de middelen en onderhandelingscapaciteit beschikken om de doses te verkrijgen die nodig zijn om hun mensen te beschermen”, voegt ze eraan toe.

Dr. Etienne vestigt de aandacht op de cruciale rol van het Revolving Fund in de geschiedenis van sterke immunisatie in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied, waar landen een hoge vaccinatiegraad hebben genoten, “ongeacht hun inkomen of infrastructuur.”

Ze vertelt ook over de aanhoudende tol van de pandemie in Amerika, waar de afgelopen week meer dan 1,3 miljoen COVID-19-gevallen en meer dan 19.000 sterfgevallen werden gemeld. Gevallen en sterfgevallen blijven stijgen in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. In Midden-Amerika nemen de gevallen af bijvoorbeeld in Panama en Costa Rica, maar ze nemen toe in Honduras, Belize en El Salvador. In het Carïbisch gebied neemt het aantal gevallen toe in Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Martinique, de Bahama’s en Dominica. “In de afgelopen maand is het aantal infecties in Martinique vervijfvoudigd en doet zich een significante piek voor in de ziekenhuisopnames”, benadrukte dr. Etienne.

“In Zuid-Amerika is het nieuws beter”, zei ze. Gevallen en sterfgevallen nemen daar af in de Andes-regio, Brazilië, en in de zuidelijke kegel. Dit omvat een aanzienlijke daling van het aantal gevallen in Colombia, Bolivia, Paraguay en Uruguay.