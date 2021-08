JusPol-minister stelt KBS gerust

De minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, heeft de afgelopen week tijdens een kort bezoek aan het Korps Brandweer Suriname (KBS) in de kazerne aan de Gemenelandsweg, gezegd dat er gewerkt wordt aan de knelpunten binnen het korps. De brandweerlieden zijn ontevreden over de werksituatie. De minister gaf aan, reeds bezig te zijn met het vrijmaken van een budget, zodat het personeel met een gerust hart aan het werk kan verschijnen. Amoksi beloofde aanstaande vrijdag terug te komen met specifieker nieuws en hoopt dan ook met het bestuur te praten. Afgelopen dinsdag deden verschillende video’s de ronde, waarin brandweerlieden hun misnoegen uitten.

Volgens de brandweerlieden hebben zij sedert 2014, geen nieuw veiligheidstenue gekregen. Het brandweeruniform waarover zij beschikken, voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen. Ook de vervoersmiddelen voldoen niet meer, omdat ze volgens hen veel mankementen hebben.

“Wanneer deze zaken niet in orde zijn, kun je als personeel nooit gemotiveerd aan het werk komen. Ook wil je je leven niet in gevaar brengen. Iedereen weet dat een brandweerman of vrouw, een gevaarlijk beroep heeft.

Geef ons tenminste behoorlijke veiligheidstenues en schoeisel”, zei een brandweerman tegenover de media. Ook de kwestie met betrekking tot het bestuur dat niet erkend wordt door het totale korps, werd aan de minister voorgehouden. Het personeel wil dat er bestuursverkiezingen worden gehouden en dat de huidige leiding aftreed, omdat volgens hen de huidige leiding zich onvoldoende inzet om de belangen van het personeel te behartigen.