Baidjnath Panday niet in dienst van Centrale Bank

Mr. Roy Baidjnath Panday, tot voor kort nog procureur-generaal bij het Hof van Justitie, treedt niet in dienst van de Centrale Bank van Suriname als consultant, zoals wordt gemeld in een post op de sociale media. De oud-chef van het Openbaar Ministerie, is wel door de Anti-Money Laundering Steering Council aangetrokken om de uitvoering van de besluiten van de council uit te voeren en zulks in verband met de aanstaande evaluatie door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). De Anti-Money Laundering Steering Council zal wel tijdelijk gebruikmaken van een vergaderruimte in de Centrale Bank van Suriname.