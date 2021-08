VOOR IEDEREEN EEN BANKREKENING, TERWIJL ATM’S NIET WERKEN?

Van de Automatic Teller Machine (ATM), maken velen bijna elke week gebruik. De bekende geldautomaten bieden normaliter 1×24 uur betaalgemak aan eenieder die geld op wil nemen of storten. De regering heeft bekendgemaakt dat zij gesprekken voert met banken, zodat nog dit jaar, eenieder over een bankrekening kan beschikken. Het doel is het stimuleren van elektronisch betaalverkeer. Vorige week heeft Keerpunt de extreem lange rijen bij de ATM’s geconstateerd. Doordat vakantiegeld voor de ambtenaren gestort was, stonden er continu lange rijen mensen bij de ATM’s. Er werd naar hartenlust gepind, waardoor heel veel ATM’s op een bepaald leeg geraakten. Mensen die geld wilden opnemen, kregen de melding ‘Out of Service’. Sommigen zagen de melding niet en gingen stug door, met als gevolg dat het pinpasje werd ingeslikt. Dat de ATM’s de afgelopen week sneller door hun geldvoorraden heen waren, heeft volgens de directeur van Banking Network Suriname N.V. (BNETS), Kenneth Hendrison, te maken met de uitbetaling van vakantiegelden, waardoor cliënten grotere bedragen hebben gelicht. Ook het feit dat medewerkers van de Stichting Bank Beveiliging Suriname (SBBS) in actie waren, heeft gemaakt dat het bijvullen van de ATM’s, op zich liet wachten. Keerpunt vraagt zich af, hoe de regering giraal geldverkeer succesvol wil realiseren, als de geldautomaten grotendeels buiten werking zijn. Het niet op tijd bevoorraden van de geldautomaten door de verschillende banken, zorgt ook voor veel ongerief bij cliënten. Wij vragen ons af of banken geen melding ontvangen als een ATM bijna leeg is. Meestal wil men ook bij de ATM pinnen van zijn eigen bank, omdat gastgebruik van een ATM van een andere bank, extra kosten met zich meebrengt. Helaas hebben wij ook geconstateerd, dat winkeliers met opzet hun pos-apparaat uitschakelen, om zoveel mogelijk contant geld in handen te krijgen. Dit is volgens Keerpunt, dan weer een ander probleem, vooral wanneer de ATM’s buiten werking zijn. Doordat bepaalde ATM’s niet optimaal bevoorraad worden, raakt men dan in de problemen, waardoor men geen inkopen kan doen. Keerpunt vraagt de banken daarom de rekeninghouders een genoegen te doen, de ATM’s op tijd te bevoorraaden en ook de cliënten op de hoogte te stellen, dat wanneer een ATM buiten werking geraakt, cliënten niet zomaar hun tijd en benzine verspillen.