GROTE DRUGSVANGSTEN EN GEEN INDRUKWEKKENDE AANHOUDINGEN?

In de afgelopen maanden verschenen in de media verschillende berichten met betrekking tot drugsvangsten die zouden zijn gedaan in onze haven. Hierna werden onder meer truckchauffeurs, havenpersoneel en enkele douaniers ingesloten. Echter, in geen van de gevallen werd de namen van de eigenaren van de drugs genoemd. Zeer opvallend dus! Is de politie nog niet achter de bezitters gekomen, of worden ze beschermd door hoge functionarissen? Onvoorstelbaar is het wanneer de ‘kleine man’ altijd de eerste is die in de kraag wordt gevat. Of kiest men ervoor, de namen bewust niet publiekelijk te maken? Wat niet eerlijk is tegenover de overige aangehouden, wier initialen dezelfde dag al bekend zijn. Deze ‘zware jongens’ zijn trouwens zo brutaal, dat zij ertoe overgaan, bedreigingen te uiten en eisen dat hun spul terug wordt gegeven. Deze gasten denken dat zij boven wet- en regelgeving staan. Of hebben ze ook hun mannetjes in de hoge kringen, want het handelen in drugs is strafbaar, maar doodsbedreigingen kunnen zeker niet met een korrel zout genomen worden. Opvallend is dat wij wel gauw geneigd zijn buitenlanders die niet kunnen betalen, te willen insluiten. Kijk maar naar de duikbootzaak, waarbij het bewijs niet werd geleverd over de aanwezigheid van drugs, maar het vermoeden genoeg was, deze verdachten achter slot en grendel te plaatsen. Dan heb je de bekenden met veel geld, waarbij het bewijs is geleverd, maar de insluiting uitblijft. Deze gasten weten zichzelf op een listige wijze naar het buitenland te verplaatsen, en wonen tegenwoordig ook ongemoeid daar. Zogenaamd kunnen ze op doktersadvies niet terugkomen. Dit terwijl onschuldige arbeiders al geruime tijd zijn ingesloten.