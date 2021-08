De regering heeft een openbare aanbesteding gedaan voor de aanschaf van onder meer traangas. Deze aanbesteding heeft voor bevreemding gezorgd bij onder meer een deel van de vakbeweging. Keerpunt is van mening dat bepaalde mensen, niet hypocriet moeten doen en dan wel zuiver uit politieke overwegingen. Traangas en ook pepperspray behoren tot de veiligheidsattributen van elke staat, net zoals de staat met een bepaalde regelmaat munitie koopt voor zijn gewapende machten. Elke regering houdt rekening met eventuele onrust na het nemen van bepaalde maatregelen. We hebben in onze historie te maken gehad met straatacties in 1973, waarbij er traangas werd ingezet en uiteindelijk de vakbondsactivist Abaisa aan de Henck Arronstraat, voorheen Gravenstraat, door de politie werd doodgeschoten. Rellen en demonstraties hebben we in onze recente geschiedenis herhaaldelijk meegemaakt en telkenmale was de politie en de oproerpolitie, genoodzaakt traangas en pepperspray in te zetten. Ook de regering Wijdenbosch importeerde op een gegeven moment een behoorlijke hoeveelheid traangas die in een stalen vrachtcontainer werd aangevoerd. Deze krant publiceerde toen een foto van deze invoer van dit veiligheidsmiddel. Bij de demonstraties in 1999 tegen de regering Wijdenbosch, werden er ook traangasgranaten op de demonstranten voor het Kabinet van de President afgevuurd. Wie het internationale nieuws volgt, zal hebben gezien dat in bepaalde lidstaten van de Europese Unie, de oproerpolitie herhaaldelijk waterkanonnen en traangas heeft ingezet tegen duizenden mensen die protesteerden tegen de afgekondigde covid-maatregelen. Ook recentelijk nog gebruikten de Columbiaanse veiligheidstroepen traangas tegen de grootschalige demonstraties in het hele land. Men was in opstand gekomen tegen de verhoogde belastingmaatregelen van de regering en toen dat niet meer hielp, werd er met scherp geschoten en kwamen honderden mensen om het leven. Het voorgaande kan als een zeer trieste ontwikkeling worden aangemerkt en we moeten God bidden, dat het nimmer zover in ons land komt. Elke regering die rekening houdt met sociale erupties, zal dit soort middelen inslaan om te voorkomen dat we hier Zuid-Afrikaanse toestanden krijgen en het land totaal verandert in chaos en anarchie. Degenen die thans moord en brand schreeuwen over de voormelde aanbesteding, doen dat merendeels uit politieke overwegingen, terwijl ze dondersgoed weten waar traangas voor dient en dat het een uiterste middel is dat zal worden gehanteerd om veel erger te voorkomen. De huichelaars zoeken naar elk niet steekhoudend argument, in de hoop de overheid op het verkeerde been te zetten. Maar deze zelfde mensen verzwijgen dat hun eigen politieke leiders, dezelfde stappen hebben genomen een aantal jaren geleden.