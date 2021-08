Covid-vaccins mogelijk minder effectief tegen nieuwe Colombiaanse variant

De Public Health England (PHE) instantie heeft recentelijk meegedeeld, dat de COVID-19-vaccins minder effectief werken tegen een nieuwe COVID-19-variant die in Colombia is geconstateerd. PHE stelde in een verklaring, dat de Colombiaans variant, nu reeds bekend onder de code B.1.621, tekenen vertoont die het immuunrespons van het vaccin ontwijken. “Er is voorlopig een laboratorium constatering die suggereert dat vaccinatie, mogelijk minder effectief is in het voorkomen van een infectie met [B.1.621]”, aldus de verklaring van de PHE. Volgens de PHE zullen er echter meer onderzoekingen vereist zijn, omdat de beschikbare gegevens zeer beperkt zijn. Volgens gezondheidsdeskundigen is er nog geen bewijs, dat [B.1.621] overdraagbaarder is dan de dominante Deltavariant. De PHE benadrukt, dat de variant wel een zorgwekkende mutatie betreft, gezien het feit dat de andere varianten ook gevaarlijke stammen zijn. In Engeland werd er op 4 augustus in totaal 37 coronagevallen van de Colombiaans-variant geregistreerd. Tenminste zeven van deze geïnfecteerden, zijn in het buitenland besmet geraakt, vanwege hun doorreis in landen als Mexico, Spanje, de Dominicaanse Republiek en Colombia. “Sommige eerste bevindingen geven aan, dat de niveaus van het virus bij degenen die besmet zijn geraakt met de Deltavariant, en die eerder waren gevaccineerd, vergelijkbaar kunnen zijn met de niveaus die worden gevonden bij niet-gevaccineerde mensen,” aldus de PHE. Volgens de PHE kan de besmetting met B.1.621 negatieve gevolgen hebben voor mensen, of ze nu ingeënt zijn of niet. Dit is echter een vroege verkennende analyse, omdat er nog verdere doelgerichte onderzoekingen gedaan moeten worden om meer concrete details en conclusies te kunnen meedelen.