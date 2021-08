Maat is vol voor de meeste bushouders

Voor de bushouders is naar verluidt, de maat vol en zien zij geen ander uitweg dan over te gaan tot het voeren van acties. Volgens een groep bushouders rijden zij al geruime tijd voor tarieven die reeds achterhaald zijn. Ze zijn van mening dat de regering een loopje met ze neemt en de sector stelselmatig aan het afbreken is. “Er zijn naar wij vernemen gesprekken gevoerd met de overheid over mogelijke tariefsaanpassingen of eventuele tegemoetkomingen vanwege hun zijde. Echter hebben wij tot op heden niets vernomen”, zegt een bushouder tegenover De West.

Hij geeft aan ook geconfronteerd te zijn met hoge prijzen in de winkels. Volgens de bushouders wordt er tijdens controle gelet op de kleinste zaken in de bus, waarbij men niet schroomt de vergunningen in te trekken, maar is er geen tegemoetkoming vanwege de overheid. “De tarieven waartegen wij nu rijden zijn allang achterhaald. We kunnen daarmee slechts eten, maar onderhoud van het voertuig gaat moeilijk. Intussen zijn de keuring en verzekering ook omhoog. Waar moeten wij het geld vandaan halen? In plaats dat de overheid ons een duwtje in de rug geeft, is zij de sector verder aan het afbreken”, aldus de boze chauffeur.

De groep denkt eraan de sector totaal lam te leggen en de straten te barricaderen, zodat er een oplossing komt. “Laat de overheid beseffen dat het genoeg is en dat ook wij een gezin hebben. Niemand komt ons onder druk zetten dat we niet mogen verhogen. Toen de regering vond dat ze geld nodig had, hebben zij de belastingen verhoogd. Wel wij komen ook niet uit. We zullen lam leggen of eigendunkelijk de tarieven aanpassen”, aldus een ontstemde bushouder.