Deltavariant vormt nog geen ernstige bedreiging

Derde vaccinatie-dosis geschiedt pas op advies van WHO

De arts Vern Nanhoe van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), zei gisteren in ABC-Online Nieuws, dat met de komst van de Deltavariant van het coronavirus, het naleven van de door de regering afgekondigde COVID-19-protocollen en de vaccinaties, nu extra van belang zijn. Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt de winst en noodzaak van het vaccineren tegen COVID-19. Met de aanwezigheid van de Deltavariant in Suriname, is het nu ten zeerste aangeraden zich te laten vaccineren en te houden aan alle preventieve maatregelen, om zo ernstige ziekte te voorkomen en de verspreiding tegen te gaan. Alhoewel het covid-vaccin enige bescherming biedt, wil dit volgens Nanhoe nog niet zeggen, dat je niet besmet kan raken of anderen kan besmetten. ‘’De kans op overlijden of ernstig ziek raken, is wel klein. Het gevaar is er nog steeds”, benadrukt Nanhoe.

De bestaande maatregelen blijven nog altijd van kracht en nu nog strenger, nu de Deltavariant zijn weg naar ons land heeft gevonden. Nanhoe zei, dat het wederom verscherpen of versoepelen van de covid-maatregelen, geheel en al ligt aan de covid-cijfers. Enorme samenscholingen zoals afgelopen weekend bij de Hermitage Mall, mogen volgens Nanhoe, niet meer gebeuren, want zulks vormt een bron voor een snelle verspreiding van het virus. “Als we ons gedragen en de covid-protocollen in acht blijven nemen, dan is er geen reden of behoefte, om wederom zware maatregelen af te kondigen”, merkt Nanhoe op.

In een aantal landen wordt er een derde vaccinatieprik tegen de Deltavariant gegeven, maar in Suriname zal dat pas gebeuren of mogelijk worden op advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Er zijn reeds onderzoekingen en gesprekken gaande, als het gaat om de mogelijke toediening van een derde dosis. “Als we voor een derde prik moeten gaan, zullen we dan ervoor gaan”, aldus Nanhoe.

Het eerste geval van de zeer besmettelijke Deltavariant van het coronavirus betreft een 7-jarig kind, dat in Suriname werd vastgesteld. Er zijn geen tekenen van verdere besmettingen. Door goede isolatie en quarantaine van de huisgenoten en contacten, is het dus bij die ene patiënt gebleven. De Deltavariant van het coronavirus is op dit moment de besmettelijkste variant in de wereld en is reeds in meer dan 131 landen vastgesteld. Deze covid-variant heeft de overhand in zowel Nederland als de Verenigde Staten van Amerika.

Twee personen zijn in het afgelopen etmaal overleden aan COVID-19. Deze maand zijn volgens het covid-dashboard van de overheid, al 5 personen overleden. In totaal zijn in Suriname 654 personen gestorven aan deze zeer besmettelijke ziekte. 110 personen werden positief bevonden. Van de 473 swabs die werden afgenomen, waren 363 negatief. Van de geteste mensen is 23,3% positief. Op diverse Intensive Care Units worden 25 zieken behandeld. In de zorginstellingen zijn 56 patiënten opgenomen. 586 geïnfecteerden zijn in thuisisolatie. 64 personen zijn genezen verklaard. Sinds maart vorig jaar zijn 25.549 personen besmet geraakt met het coronavirus. Van dit aantal zijn reeds 21.913 mensen genezen verklaard.