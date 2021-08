Achaibersing: ‘Wijziging omzetbelasting geen effect op basisgoederen’

Gisteren werd de behandeling van de ontwerpwet in De Nationale Assemblee (DNA) houdende nadere wijziging van de Wet Omzetbelasting 1997, wederom vervolgd. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning, verklaarde dat de wijziging van het tarief voor de omzetbelasting (OB), geen invloed zal hebben op de basisgoederen, vrijgestelde diensten en vrijstelling bij invoer, zoals kapitaalinvesteringen, grondstoffenbesluit, de medische sector, strategische goederen en geschenkzendingen. Parlementariërs zijn het echter niet eens met het besluit van de regering, om op zeer korte termijn de OB te unificeren en te brengen naar 12 procent voor goederen en diensten. Volgens hen, zal de transitie zwaardere gevolgen hebben voor de samenleving.

Achaibersing stelde, dat als we voor een beter Suriname willen gaan, dit soort maatregelen gelijk moeten worden ingevoerd. “Het zal pijn doen, maar het zal wel ertoe leiden dat we ons huishouden weer op orde krijgen”, aldus Achaibersing. Hij zei, dat de wijziging van het tarief van 10 procent naar 12 procent, voor de levering van goederen zal gelden, en van 8 procent naar 12 procent voor het verrichten van belaste diensten die in de wet zijn opgenomen. De aanpassing geldt volgens Achaibersing niet voor goederen die vrijgesteld zijn op grond van bijlage 2 van de Wet OB, te kwalificeren als basisgoederen.

“Zoals aangegeven, is één van de beoogde doelen budgettair, maar ook het gelijkschakelen van tarieven, en daarbij geen of zo weinig mogelijk onderscheid te maken”, zei Achaibersing. Hij haalde voorts aan, dat er echter geen discriminatie is voor wat betreft valuta type producten. “Dat zou indruisen tegen Artikel 8 of agreements van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en Wereldhandelsorganisatie (WTO) richtlijnen. Achaibersing zei dat de aanpassing van de OB, de prijzen van goederen en diensten zal doen stijgen, maar alleen voor belaste diensten en belaste leveringen. “Het effect zal stukken minder zijn, dan de doorwerking van koersveranderingen op prijzen. Indien de wisselkoers lang genoeg stabiel blijft, zullen de prijzen ook stabiliseren”, aldus Achaibersing. Ter stimulering van de binnenlandse productie, worden er momenteel kost verminderende faciliteiten als vrijstelling door de overheid gegeven, op betaling van invoerrechten op grondstoffen, en investeringen in bedrijfsmiddelen. Verder is in het regeringsbeleid opgenomen, dat de overheid de voorwaarde zal scheppen voor de private sector ontwikkeling, waardoor de binnenlandse productie zal worden gefaciliteerd. Ook de vermogensbelasting zal aangepast worden, er worden intussen gesprekken gevoerd met het Management Instituut Glis. “De focus van de invoering van de zogeheten bronbelasting zal gelegd worden op de ontwikkelingen in de olie- en gasindustrie, waarbij ze op korte termijn doorgetrokken zal worden naar alle productiesectoren”, stelde Achaibersing. Volgens hem moet de bronbelasting rond het 15 procent worden en zal daarbij verrekend worden met de te betalen inkomstenbelasting. Echter zal het bedrijf daarvoor wel aan belastingaangifte moeten doen. Met de verhoging van de OB, zal de staat op maandbasis SRD 22 miljoen opbrengen. “Alle economische activiteiten binnen ons grondgebied en binnen de economische zone van ons land worden ontwikkeld, en zullen belastbaar zijn”, benadrukte Achaibersing. Bedrijven en personen zullen volgens de bewindsman wel belasting moeten betale, zoals inkomstenbelasting, loonbelasting en omzetbelasting. Daarenboven benadrukte Achaibersing, dat ook de buitenlandse deskundigen die in ons land werkzaam zijn, hun belastingplicht zullen moeten voldoen.