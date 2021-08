Douanerecherche onderschept weer drugs op de Jules Sedney Haven

De douanerecherche is op maandagmiddag 2 augustus op het Jules Sedney Nieuwe Havencomplex, wederom gestuit op drugs. Dit meldt de afdeling Public Relations. De cocaïne zat verborgen in 64 deurvergrendelingsstaven van containers. Elke container is voorzien van vier vergrendelingsstaven. Het gaat namelijk om 16 lege containers. De staven zijn door de douanerecherche, in samenwerking met narcoticarechercheurs en de brandweerlieden, gedemonteerd en doorgesneden en in beslag genomen. Het is nog niet bekend om hoeveel cocaïne het gaat. In deze zaak zijn er nog geen aanhoudingen verricht. Deze onderschepping zijn de zoveelste in heel korte tijd.