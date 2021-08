Covid-vaccin beschermt moeder en ongeboren kind

De vorige maand heeft ons land een partij van 10.000 doses Moderna-vaccins uit Nederland ontvangen. Hierdoor kunnen zwangere vrouwen zich vanaf 27 juli tegen COVID-19 laten vaccineren met het voormelde vaccin. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid stelde toen, dat het vaccin veilig is verklaard door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dr. Lachmi Kodan, klinisch epidemioloog, dr. Nienke Duppen, kinderarts Diakonessenhuis en dr. Els Dams, internist oncoloog, waren afgelopen maandag te gast in het programma To the Point. Zij vertelden dat zwangere vrouwen zich beter ook kunnen laten vaccineren tegen COVID-19, omdat de gevolgen bij een besmetting niet alleen voor de moeder enorm zullen zijn, maar ook voor het kind. Het vaccin zal het ongeboren kind ook beschermen. Het maakt daarbij niet uit, hoeveel maanden de moeder al in verwachting is, zij mag zich volgens de artsen, laten vaccineren.

Kodan verklaarde, dat in Suriname ook zwangere vrouwen kort na de bevalling zijn komen te overlijden. “We hebben voor dit jaar al dertien zwangerschap gerelateerde sterfgevallen gehad. Doordat deze vrouwen niet in goede conditie verkeerden en onderliggende ziektes hadden, zijn ze door COVID-19 komen te overlijden”, zei Kodan. Ze vertelde, dat het vaccin antistoffen maakt, waarna het daarna de placenta passeert en het dan ook bij het kind terechtkomt, waarbij het ook beschermd is. “De sleutel is daarom het voorkomen van ergere consequenties door ons te laten vaccineren”, aldus Kodan.

Vervolgens verklaarde ze dat vrouwen echter niet moeten vergeten, de niet directe covid-gevolgen op zwangerschap, ook een grote rol kunnen spelen. Vanwege de lockdown, hebben veel vrouwen te maken gehad met openbaar vervoer. Ook de economische situatie maakt, dat vrouwen te laat zijn voor hun zwangerschapscontrole of helemaal niet komen opdagen. “Dit alles leidt ertoe dat zwangere vrouwen bijvoorbeeld niet op de hoogte zijn dat ze aan hoge bloeddruk of andere ziektes lijden”, stelde Kodan. Volgens haar, zij we er allemaal bewust van, dat zwangere vrouwen te maken hebben met complicaties bij de zwangerschap. Vaccineren is volgens Kodan dus van essentieel belang. Ze haalde daarbij ook aan, dat het wél mogelijk is, dat tijdens het geven van borstvoeding, een moeder zich mag laten vaccineren.

Dams vertelde, dat er verschillende manieren zijn, waarop het lichaam kan reageren om antistoffen aan te maken. Dat is de essentie van een vaccin, een truc om te zorgen dat het lichaam antistoffen maakt, wanneer het iets vreemds registreert. Het moment dat iemand besmet raakt met het coronavirus, is de persoon dan al helemaal gereed het virus te lijf te gaan, omdat de persoon gevaccineerd is. ‘Het maakt nou niet uit welk vaccin men neemt, het belangrijke is, dat men een vaccin heeft gehad, waardoor het lichaam complicaties kan voorkomen. Het vaccin is uiteindelijk de beste bescherming”, aldus Dams.

