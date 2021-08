Voetbaltrainer veroordeeld, mag ook geen jeugdigen meer trainen

Rechter Maureen Dayala, heeft gisteren uitspraak gedaan in de zaak waarbij voetbaltrainer Ricardo O., werd aangeklaagd wegens seksueel misbruik van een vijftienjarige pupil van voetbalvereniging Super Rich Dignity (SRD). In het Tweede kanton is opgelegd twaalf maanden celstraf waarvan vijf voorwaardelijk onder aftrek, in het Derde Kanton is twaalf maanden onvoorwaardelijke celstraf opgelegd en een bijzondere voorwaarde die inhoudt dat Richard O. geen jeugdigen meer mag trainen.

De advocaat van de voetbaltrainer, Irene Lalji, is het niet eens met de strafeis. Zij zal daarom hoger beroep aantekenen tegen het vonnis. Richard O. heeft het misbruik ontkend, doch het slachtoffer is consistent geweest in haar verklaringen. Maar volgens Laljie is er geen sprake van een evenwichtig vonnis, omdat belangrijk ontlastend bewijs niet is meegenomen door de rechter in het vonnis.

Volgens Laljie komt de verklaring van het slachtoffer dat de voetbaltrainer seks met haar gehad heeft twijfelachtig over, omdat zij besmet is met hiv, terwijl haar cliënt negatief is. Lalji toonde bescheiden en gaf aan, dat die ook opgenomen zijn in het requisitoir van het Openbaar Ministerie. Volgens Lalji vertelt het slachtoffer leugens en beschermt ze iemand anders. Ze schuift, aldus Lalji, de schuld in de schoenen van de verdachte. Er is geen gevangenneming gelast. De verdachte is op vrije voeten en verscheen in de rechtszaal.