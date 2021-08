‘Covid-varianten zijn onvermijdelijk’

Eigen verantwoordelijkheid geboden

Het COVID-19 virus en de import van zijn varianten, is volgens DNA-ondervoorzitter tevens arts Dew Sharman, een moeilijke opgave, om op te lossen. Dit zei hij in gesprek met De West na het nieuws over het 7-jarige kind, bij wie de Deltavariant voor het eerst is vastgesteld in ons land, na dat het een recent bezoek had gebracht aan Nederland. De overige familieleden van het kind zijn ook onderzocht en bij geen van hen werd het Deltavirus aangetoond. Er zijn geen tekenen van verdere besmetting. “Wij moeten beseffen, dat een virus verandert, waardoor de bestrijding van de covid-pandemie en de opvoering van de grenscontrole, heel moeilijk zal gaan”, merkt hij op.

“Zaterdag bijvoorbeeld zag het zwart van jeugdigen, velen zonder mond- en neuskap, bij de Hermitage Mall. Daarmee werd duidelijk het samenscholingsverbod (maximaal tien personen) geschonden”, benadrukte Sharman. Hij stelde, dat vooral jongeren, dit virus en zijn varianten, niet moeten onderschatten. Volgens Sharman zal er meer voorlichting gegeven moeten worden en, vooral aan jongeren. “Het ligt aan elk individu, om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen, zoveel mogelijk voorzichtigheid te betrachten en zich te laten vaccineren”, aldus Sharman.

In de derde golf, die nu gaande is, is vooral de Manaus-variant dominant. De delta-variant van het coronavirus is op dit moment de besmettelijkste variant in de wereld en is reeds in meer dan 131 landen vastgesteld, waaronder Frans-Guyana. Sharman zei, dat wij de ernstige situatie in onze buurlanden niet met een korreltje zout moeten nemen. “We hoeven niet ver te kijken, laten we maar kijken wat er gebeurt in ons buurland Brazilië. Wij krijgen beelden, hoe mensen gewoon sterven, het zorgsysteem stort daar in elkaar etc., en deze bewustwording moeten we onder ons volk stimuleren.” Echter zei hij, dat de regering zoveel mogelijk tracht het COVID-19-virus in te dammen en zo ook de controle op de virusimport, opvoert.

Sharman roept daarom opnieuw de samenleving op, een bijdrage te leveren, en om zich te houden aan de COVID-19 protocollen. Volgens hem moeten wij allemaal beseffen, dat we de strijd tegen COVID-19 en ook zijn varianten, alleen met collectief bewustzijn, kunnen overwinnen. Voorts gaf Sharman aan, dat wij onder alle omstandigheden, niet in paniek moeten raken.

Hij benadrukte nogmaals de noodzaak van het vaccineren tegen COVID-19. “Met de aanwezigheid van de delta-variant in Suriname, is het nu ten zeerste aangeraden, zich te laten vaccineren en te houden aan alle preventieve maatregelen, om zo ernstige ziekte te voorkomen en de verspreiding tegen te gaan”, aldus Sharman.

Deze zaterdag zal weer een selectie van monsters worden verstuurd over de weken van 11, 18 en 25 juli, inclusief een aantal cases van deze week. De samples worden geselecteerd volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO)-criteria met extra aandacht voor gevallen, die net uit het buitenland komen, ernstig zieke volwassenen, volledig gevaccineerden of ernstig zieke kinderen.