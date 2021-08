Bouterse gisteren wederom gehoord

Ex-president Desiré Bouterse werd gisteren wederom verhoord op zijn residentie met betrekking tot de wapens die uit zijn wapenkamer zijn ontvreemd. De vorige week werd Bouterse voor het eerst ook thuis gehoord, zodat hij gelijk aanwijzingen kon geven over de plek waar de wapens voor de diefstal, opgeborgen waren. Later werden op verschillende locaties in het ressort Kwatta invallen gepleegd door een gemend team van het Openbaar Ministerie, de Militaire Politie, de politie en Interpol. President Chandrikapersad Santokhi, stelde vorige week dat deze zaak serieus aangepakt moet worden, gezien de nationale veiligheid in gevaar is gebracht. Op grond hiervan heeft de president de hulp van Interpol ingeroepen. Het vermoeden bestaat dat een deel van de wapens reeds naar het buitenland is gesmokkeld. De politie heeft via de media, bekendgemaakt om welke wapens het gaat. De politie heeft in deze zaak tot nu toe vijf verdachten, waaronder een politieman, aangehouden. De politieman zou hand- en spandiensten hebben verleend. Aan alle verdachten is een contactverbod opgelegd. Vanwege de gevoeligheid van deze kwestie, verstrekt het Korps Politie Suriname geen verdere details over deze zaak.