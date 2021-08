Personeel SVZ in actie na uitblijven lumpsum

Het personeel van het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ), is al de hele week in actie, omdat het de beloofde lumpsum tot op heden niet heeft ontvangen. Het personeel werkt tot en met 11.00 uur en gaat daarna in actie. Het personeel heeft gezegd, het werk te zullen oppakken als de gelden zijn gestort. Het personeel heeft nog geld tegoed over het dienstjaar 2020. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, zou na een actie vanuit de zorginstellingen, gezegd hebben dat het tegoed zou worden afgekocht met een lumpsum. “Wanneer men ons nodig heeft voor allerlei doeleinden binnen de zorg, staan we paraat. Dan weet eenieder dat we een eed hebben afgelegd, maar wanneer het neerkomt op onze rechtspositie worden we behandeld als bedelaars. Elke maand moeten wij verschijnen op de stoep van de minister”, zegt een gebelgde medewerker tegenover de krant. De minister zei eerder dat het ministerie kampt met beperkte middelen.

Volgens de bewindsman is de brand van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) één van de redenen waarom er een tekort zou zijn aan financiële middelen. Ook ligt aldus Ramadhin, de focus nu op het vaccinatieprogramma dat verder uitgerold moet worden. Het personeel geeft te kennen dat de te ontvangen gelden ruim voor de brand in orde hadden moeten zijn en zegt, niet van plan te zijn nog meer in te leveren. ‘’Alles wordt duurder en ook wij voelen het”, aldus een medewerker.