‘Bussector bijna over de kop, toekomstperspectieven zoek’

De bussector zit sinds de covid-pandemie, in een zeer moeilijke situatie. De verdiensten zijn drastisch teruggevallen. Onlangs zijn ook de tarieven van motorrijtuigenverzekering en de keuring van voertuigen met bijkans 100 procent gestegen. De tarieven voor bussen die meer dan 31 personen kunnen vervoeren, zijn met ruim 142,67 procent gestegen. De voorzitter van de Coöperatieve Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer (VOSOV), Suraj Sahadew-Lall, zegt in gesprek met de krant, dat de sector het steeds moeilijker krijgt. ‘’Sommige chauffeurs rijden geen zeven dagen meer, maar drie. De bussector gaat bijna over de kop’’, zegt hij en benadrukt, dat vooral het aanpassen van de WAM-tarieven de sector de das om zal doen. Sahadew-Lall legt uit, dat elke bezuiniggingsmaatregel die door de regering doorgevoerd wordt, naar de sector resulteert.

‘’Sowieso heeft alles impact op de sector. Vooral hoe de tarieven van de motorrijtuigenverzekering en keuring van voertuigen met ingang van 1 augustus verhoogd zijn, zal er helemaal geen sprake van vooruitgang zijn.” Sahadew-Lall zegt dat als het zo doorgaat, hij de toekomst somber inziet voor de sector. ‘’Wat er nu verdient wordt met de huidige wisselkoers, is helemaal niet meer kostendekkend, grotendeels daarvan gaat aan onderhoud. Over winst praten we helemaal niet, hiervan is er geruime tijd geen sprake van”, aldus de voorzitter.

De overheid, met name de minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), Albert Jubithana, zou volgens Sahadew-Lall, moeten nagaan hoe de sector gered kan worden, welke maatregelen de druk op de sector zal verlichten en welke tegemoetkoming gepast is voor de sector. ‘’Echter laat ook dit op zich wachten. Het ziet er niet naar uit, dat de TCT-minister nu zal inkomen.

De minister had beloofd, dat er binnen afzienbare tijd nieuwe bustarieven vastgesteld zouden worden en hij zou horen wat de minpunten van de sector zijn. Tot op heden is dit ook uitgebleven.‘’

Volgens Sahadew-Lall is de houding van de minister één van de hoofdredenen waarom de sector over de kop schijnt te gaan. Om de sector te kunnen redden, moet de minister volgens Sahadew-Lall zijn werkwijze veranderen. Ook geeft hij aan, dat tussentijdse onderhandelingen met de sector van belang is. ‘’De politieke werkwijze van de minister is reeds achterhaald. De bewindsman moet overleg plegen, alleen zo kan hij horen wat de knelpunten in de sector zijn. We willen toekomstperspectieven voor de sector, met name een beleid om de scheve ontwikkelingen in de sector te herstellen”, aldus Sahadew-Lall.